El Barça se medirá al Atlético y al césped del Metropolitano: "No está bien, se levanta"

No es habitual escuchar a los jugadores del Atlético de Madrid quejarse de la situación del césped del Metropolitano. Y eso que comienza a ser algo recurrente temporada tras temporada. En el club se ha instaurado la rutina (salvo en el año de la pandemia) de levante el césped al final de cada temporada para acoger los conciertos veraniegos, replantándolo después al principio de cada curso. No siempre queda lo bien que se espera, pero este ha sido el primer año en el que los futbolistas se han quejado abiertamente de la situación de la hierba del coliseo rojiblanco.

Quejas del vestuario

Recientemente dos pesos pesados como Antoine Griezmann y Koke Resurrección han elevado el tono al respecto. El primero que habló de ello fue el francés, que lo hizo tras la goleada en La Cartuja al Betis (0-5) en Copa del Rey. "¿El mejor partido del Atlético en este curso? Igual por el campo, es el mejor de España. El nuestro no ayuda mucho y nos complica. Somos un equipo que intenta jugar. Nos hemos movido mucho, hemos participado sin balón y eso ayuda mucho al que lo tiene”, comentaba el francés poniendo el foco en la mala situación del Metropolitano.

Tres días después, después de caer derrotados en el estadio colchonero precisamente contra el Betis, pero esta vez en Liga, Koke retomaba las críticas: "El césped no está bien, nos resbalamos, se levanta... Un equipo como el Atleti necesita un campo de nivel para jugar. Luego se nos exige...”. La realidad es que durante el partido se habían visto continuos resbalones de unos y otros, además de que la pelota había zona donde rodaba con dificultad y en otras saltaba como un conejo. Por su parte, Simeone trataba de restarle importancia al asunto en sala de prensa: "No soy futbolista, ellos están jugando y son los que interpretan esto. Toda la vida se jugó en canchas buenas, malas y regulares, hoy no se perdió por el campo”.

Las causas del mal estado de la hierba hay que buscarlas en el pasado mes de noviembre. El césped se cambió a finales de ese mes, tras el paso de los Miami Dolphins por el Metropolitano, donde el equipo de la NFL se ejercitó varios días para preparar el duelo que se disputó en el Santiago Bernabéu. Desde el primer momento se planteó que supondría un enorme desgaste debido al trasiego que significaba una plantilla de 50 jugadores, más entrenadores, asistentes y demás personal. Pero el rédito económico de la visita merecía la pena hacer el esfuerzo.

GrassMaster Solutions replantó el campo

Así que el club no escatimó en gastos y contrató a la empresa más importante del sector, GrassMaster Solutions, una compañía neerlandesa líder en el campo del césped híbrido. Última novedad en la materia que refuerza el césped natural con 20 millones de fibras sintéticas inyectadas en el sustrato. Con ello las raíces del césped natural crecen alrededor de las fibras, se anclan el campo y proporcionan una superficie de juego más firme y estable, además de tener mayor durabilidad y capacidad de uso que el césped natural puro.

¿Entonces por qué se levanta el césped? Desde el club explican que la clave del estado del campo son las condiciones climatológicas adversas que está soportando Madrid en las últimas semanas, descartando que la pista de hielo instalada entre diciembre y enero tuviera alguna influencia. Cuando se sufre un clima frío, como ha sucedido en estos meses desde su replantado, se puede endurecer la tierra, haciendo que a las raíces les cueste más penetrar y la capa superior se desprenda más fácil. Y las fuertes lluvias tampoco ayudan, porque provocan una superficie que se puede saturar y desprenderse más fácilmente.