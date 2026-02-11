¿Cuándo es el All-Star de la NBA? Quién participa, a qué hora se juega y dónde ver en España

La NBA tiene muchas tradiciones, pero ninguna es tan especial como el All-Star. Cada año, las mayores estrellas de baloncesto se reúnen durante un fin de semana para enfrentarse entre ellas. Además del partido que concentra los nombres más ilustres del baloncesto actual, que este año estrena formato "EEUU vs Mundo", la NBA también organiza otros eventos que incluye a jóvenes talentos, leyendas retiradas y otros famosos. En total, son 3 días de entretenimiento deportivo que los aficionados llevan disfrutando desde su primera edición en 1951. El Intuit Dome de Los Angeles acoge el All-Star Weekend de esta temporada entre el 13 y 15 de febrero, siendo la ciudad que más veces ha sido anfitriona, en hasta siete ocasiones.

Celebrity Game

Como siempre, al ser en la Costa Oeste de EEUU, toca trasnochar para verlo en directo. La primera jornada del All-Star Weekend será la madrugada del viernes 13 al sábado 14, que abrirá el telón a la 01:00h con el Celebrity Game, un partido en el que varios famosos de diferentes profesiones saltarán a la pista del mítico Kia Forum para mostrar su habilidad con el balón. Entre la lista de invitados hay alguna excepción como Jeremy Lin, exjugador de los New York Knicks, o Tacko Fall, exjugador de los Boston Celtics que todavía sigue en activo en China.

Jeremy Lin en un partido con los New York Knicks, 2012. / JUSTIN LANE / EFE

La gran novedad de este año es la presencia de Shams Charania, el 'insider' de ESPN que suele comunicar en exclusiva los traspasos por redes sociales. Además de estrellas de la música norteamericana como Mustard y GloRilla, también participará Cafú, el icónico exjugador de fútbol campeón de dos copas del mundo con Brasil. Los tres hermanos Antetokounmpo ejercerán como entrenadores de uno de los dos equipos.

Rising Stars

Una vez hayan terminado de deleitarse los famosos, será el turno de los jóvenes para mostrar su talento al mundo. Se mantendrá el formato del año pasado, en el que cuatro equipos de siete miembros dirigidos por exjugadores de la NBA se medirán en un torneo de tres partidos. El equipo de Carmelo Anthony, encabezado por el 'rookie' de los Dallas Mavericks, Cooper Flagg, se enfrentará en la primera semifinal al equipo de Austin Rivers, el único conjunto formado por jugadores de la G-League en el que también figuran el internacional chino Yang Hansen y el suizo Yanic Konan Niederhauser.

Los cuatro equipos del Rising Stars / NBA

En la segunda semifinal, el equipo de Vince Carter y VJ Edgecombe jugará contra el equipo de Tracy McGrady y Kon Knueppel para un lugar en la final. En cada semifinal, el ganador será el primer equipo en alcanzar o superar los 40 puntos. En el partido por el campeonato, el ganador será el primer equipo en alcanzar o superar los 25 puntos. El evento está programado para las 03:00 h de la madrugada en España. Contemporáneamente a este torneo que inaugurará el fin de semana en el Intuit Dome, se disputará un duelo clásico entre Hampton University Pirates y North Carolina A&T Aggies en el Kia Forum.

Triples, mates y más

La segunda jornada del All-Star weekend arrancará pronto en el pabellón de los Clippers, donde las grandes estrellas atenderán a los medios de comunicación a las 19:30h. Terminada la ronda de preguntas, será momento para recibir a los concursantes de las tres pruebas. El primer reto será el concurso de triples y empezará a las 23h en España, seguido del los otros dos a medida que vaya avanzando la noche. El '3-point contest' es toda una insignia de este evento, y no podía ser menos este año con un total de ocho jugadores que buscarán llevarse el premio al mejor triplista: Devin Booker, Donovan Mitchell, Bobby Portis, Damian Lillard, Kon Knueppel, Tyrese Maxey, Norman Powell y Jamal Murray.

Los ocho participantes del concurso de triples. / NBA

Para esta temporada, la NBA elimina el Skills Challenge del año pasado y recupera una prueba que no se hacía desde 2015, el Shooting Stars Challenge, que en sus últimas tres ediciones había coronado al mismo trío, formado por Chris Bosh, Swin Cash and Dominique Wilkins. El formato incluye cuatro equipos de tres jugadores (dos actuales más una leyenda) con relaciones de equipo, familiar o universitaria, y una ronda previa antes de la final. La prueba consiste en anotar el mayor número de puntos desde 7 posiciones distintas en 1 minuto y 10 segundos.

Los cuatro equipos de este evento están conformados por Jalen Brunson, Karl Anthony Towns y Allan Houston bajo el enlace común "Knicks"; Scottie Barnes, Chet Holmgren y Richard Hamilton como representantes del "All-Star"; Kon Knueppel, Jalen Johnson y Corey Maggette por su pasado en Duke Univeristy y finalmente los tres miembros de la familia Harper: Ron, el padre y leyenda de Chicago Bulls, Ron Jr, su hijo y jugador de Boston Celtics y Dylan, su otro hijo que en el draft de 2025 fue seleccionado en segunda posición por San Antonio Spurs.

Los participantes del Shooting Stars Challenge. / NBA

A pesar de las críticas en los últimos tiempos, la NBA sigue fiel a su prueba más espectacular del evento, el concurso de mates, que cerrará la jornada del sábado a altas horas de la madrugada en España. Para el Dunk Contest, cuatro jugadores se irán turnando para romper el aro e intentar obtener la mejor valoración del juzgado. A diferencia del pasado, cuando competían entre sí las mayores estrellas de la liga, el público actual deberá conformarse con la voluntad, explosividad y creatividad de Carter Bryant, Jaxson Hayes, Keshad Johnson y Jase Richardson. Ninguno de los cuatro promedia más de 7 puntos por partido y dos de ellos son 'rookies' (Bryant y Richardson).

EEUU vs Mundo

La jornada del domingo se concentra a partir del All-Star Game (23:00h en España), el escenario que reúne a las estrellas que fueron votadas para participar en el evento más esperado del fin de semana. Aunque la NBA siga refiriéndose a él como un partido, en realidad son tres, pues sigue un formato parecido al del Rising Stars Challenge que se estrenó el año pasado, con alguna modificación para intentar revivir un espectáculo que en los últimos años ha perdido prestigio por la falta de intensidad y competitividad. Finalmente serán tres los equipos, y no cuatro como en 2025, los que compitan entre si para llegar a la final. En total, se jugarán cuatro partidos de 12 minutos cada uno, y en caso de empatar a victorias, pasarán los dos equipos que tengan mejor diferencia de puntos.

La otra gran modificación respecto al formato del año pasado es que los tres equipos estarán divididos por edad y nacionalidad. El equipo "USA Stars" formado por jugadores jóvenes de Estados Unidos (Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson y Tyrese Maxey) se medirá en el primer partido al "World Team", constituido por las estrellas internacionales (Giannis Antetokounmpo, Deni Avdija, Luka Doncic, Nikola Jokic, Jamal Murray, Alperen Sengun, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns y Victor Wembanyama).

El vencedor de ese enfrentamiento inicial disputará el segundo duelo de la noche contra el tercer equipo, formado por los jugadores con más experiencia de Estados Unidos (Jaylen Brown, Jalen Brunson, Kevin Durant, Brandon Ingram, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell y Norman Powell). El tercer encuentro de 12 minutos enfrentará al equipo encabezado por LeBron James y sus 22 apariciones All-Star con el perdedor del primer partido, para determinar quien pasa a la final después de que todos hayan jugado contra todos.

Los tres equipos del All-Star. / NBA

Dónde y cuándo ver en España

El All-Star Weekend 2026 empezará la noche del viernes 13 al sábado 14 de febrero a la 01:00h y terminará pasada la 01:00h de la madrugada del domingo 14 al lunes 15. Una ventana de exactamente 72 horas de entretenimiento que pondrá el foco en las mejores promesas y jugadores de la NBA. Todo el fin de semana se podrá seguir en directo a través de DAZN y el League Pass de la NBA. Para aquellos que prefieran verlo en diferido, la NBA también cuelga los 'highlights' en su cuenta de Youtube, así como en su página web.