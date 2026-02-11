Aitana Bonmatí y Lamine Yamal, reconocidos con los Premios Nacionales del Deporte

Otro reconocimiento para los futbolistas estrellas del Barça. Este miércoles, en Madrid, los Premios Nacionales del Deporte han reconocido a los futbolistas Aitana Bonmatí y Rodrigo Hernández y los atletas María Pérez y Álvaro Martín que los acreditan como los mejores deportistas de 2023 y 2024, respectivamente, en una ceremonia celebrada en el palacio de El Pardo.

Aitana Bonmatí recibió el Premio Reina Letizia por su papel protagonista tanto en el Barça como con la selección española. Ahora, la centrocampista se está recuperando de una fisura en el fractura en el peroné al nivel del tobillo izquierdo que se hizo durante un parte con la selección, y por la que fue intervenida hace poco más de un mes. Con la primera fase de la recuperación ya superada, Aitana ya ha empezado su readaptación en las instalaciones del FC Barcelona. Aitana recibió el premio de la edición de 2023, que en la edición de 2024 fue para María Pérez.

Claudia Zornoza representó a la selección femenina de fútbol, distinguida con la Copa Barón de Güell como el mejor equipo de 2023, en el que España ganó el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, y Laura Esther hizo lo propio en nombre de la selección femenina de waterpolo, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, plata europea en Eindhoven y bronce en el Campeonato del Mundo de Doha.

Noticias relacionadas

Trofeo masculino

Por su lado, Lamine Yamal ha recibido el Premio Juan Carlos, un trofeo que le reconoce cmo futbolista revelación del 2024. El galardón lo ha recogido Bojan Krkic en nombre del extremo azulgrana que no ha podido asistir a la gala por el partido de las semifinales de la Copa del Rey de este jueves contra el Atlético de Madrid. Rodri, jugador del Manchester City, ha sido reconocido con el premio Rey Felipe.