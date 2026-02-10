Rubén Blanco ficha por el Girona para cubrir la baja de Ter Stegen

El portero Rubén Blanco, libre tras rescindir su contrato con el Olympique de Marsella el pasado mes de enero, se ha convertido este martes en nuevo futbolista del Girona para cubrir la baja por lesión de larga duración de Marc-André ter Stegen.

Según ha informado el club catalán, Blanco, de 30 años, ha firmado contrato hasta el 30 de junio y llega para completar la portería del equipo de Míchel Sánchez, con el argentino Paulo Gazzaniga como titular y el joven ucraniano Vladyslav Krapyvtsov como apuesta de futuro.

El nuevo portero rojiblanco, internacional con las categorías inferiores de la selección española, debutó con el Celta de Vigo en Primera División con solo 17 años y disputó 142 partidos con el conjunto gallego antes de marcharse a la Ligue 1 en 2022.

Con el Olympique solo ha podido disputar 12 partidos entre todas las competiciones y su último encuentro oficial data del 18 de febrero de 2024, hace casi dos años.

El Girona ha destacado en un comunicado que Blanco sobresale "por su seguridad bajo palos, unos reflejos excelentes en acciones de corta distancia y una buena gestión del área, tanto en situaciones de balón parado como en centros laterales".

"Su experiencia en contextos de alta exigencia competitiva, su capacidad de liderazgo en la línea defensiva y su madurez táctica lo convierten en un refuerzo de garantías para el tramo decisivo de la temporada", añade la entidad catalana.