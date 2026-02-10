Laporta se despide de la plantilla del Barça

Al día siguiente de dejar de ser presidente del Barça, Joan Laporta entró en el vestuario del Barça. No había podido hacerlo el lunes, ya que Hansi Flick había dado fiesta a la plantilla, y lo hizo este martes, con el primer entrenamiento del equipo de cara a la semifinal de Copa ante el Atlético, acompañado de Rafa Yuste, su sucesor, y máximo representante del club en los palcos a partir de ahora.

Acudió Laporta como precandidato, pero hizo un discurso de expresidente. "Estos cinco años he tenido el privilegio de ser presidente y creo que nos ha salido bien gracias a vosotros; a los que os he tenido los cinco años y, sobre todo, a los dos últimos años", dijo Laporta, concretando en el mandato de la era Flick. El presidente terminó la intervención emocionado, sin poder articular palabra, tras el aplauso de los componentes del vestuario, desde los jugadores al personal auxiliar.

Hansi Flick abaza a Joan Laporta en el momento de marcharse del vestuario. / FCB

Laporta explicó brevemente la mecánica del proceso electoral del Barça, que tal vez conozcan los canteranos -todos infantiles y cadetes en 2021-, pero no la inmensa mayoría de la plantilla. En ese mismo lugar solo estaban Ronald Araujo, Frenkie de Jong y Pedri entre los que saludó hace cinco años de la treintena de jugadores que le despedían momentáneamente.

El dirigente expuso que una parte de la directiva permanecía al frente y que Yuste sería el presidente momentáneo. Laporta deslizó que esperaba regresar al día siguiente del 15 de marzo, la fecha de las elecciones, con el triunfo en las urnas para seguir disfrutando del "momento histórico" que viven los culés. También habló Yuste enfatizando su relación personal con Laporta desde los seis años. Los dos y la comitiva que les acompañaba se despidieron también de las plantillas de baloncesto, balonmano y fútbol sala.