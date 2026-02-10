Deportes
Laia Aleixandri, operada del cruzado y entre 10 y 12 meses de baja
La central del Barça empieza así una recuperación que la tendrá fuera toda la temporada
Un pasito más en su recuperación. Según ha informado del Barça, Laia Aleixandri ha sido intervenida satisfactoriamente este martes de la rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que se produjo en el partido contra el Real Madrid de la semifinales de la Copa de la Reina. La central encara ahora una recuperación larga, de aproximadamente un año, hasta poder volver a vestir la zamarra azulgrana. La operación ha ido a cargo del doctor Joan Monllau, en el Hospital de Barcelona bajo la supervisión de los servicios médicos del club azulgrana.
Las imágenes dejaban poco lugar a dudas. De la manera en que la rodilla de la futbolista azulgrana se giró durante el partido contra el Real Madrid, los fantasmas aparecieron. Aleixandri marchó con el rostro lleno de lágrimas del campo en camilla y todo apuntaba que la gravedad de la lesión sería importante. Antes de tocar el suelo, ya se quejaba ostensiblemente de un dolor que se incrementó de manera invisible por sus gestos. Se marchó del césped totalmente deshecha, consciente de que todo apuntaba a la temible lesión de cruzados.
La rotura del ligamento cruzado, una de las lesiones más crueles y que está azotando el fútbol en los últimos años, es la más temida por las futbolistas. No solo por el largo tiempo que las mantiene alejadas del verde, sino por la dureza física y psicológica. Muchos días de soledad con mucho dolor para poder volver. Aleixandri, de 25 años, la afronta con la convicción de que todo irá bien. Una piedra en el camino que no a a impedir disfrutar del ansiado regreso al club de su vida.
