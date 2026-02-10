Jutta Leerdam, la deportista influencer que rompe récords: "Es la guinda del pastel a mi carrera"

Era la más popular de la carrera, estaba llamada a conquistar el oro, y no defraudó. Apoyada por su actual pareja Jake Paul en las gradas, la deportista Jutta Leerdam cruzó la línea de meta con 1 minuto, 12 segundos y 31 centésimas en el reloj para batir el récord olímpico y subir en lo más alto del podio junto a su compatriota Femke Kok, que le arrebató el primer lugar en los Juegos de Pekín 2022 y ahora ya tiene su venganza personal. Kok había establecido el récord unos minutos antes, pero Leerdam lo rompió tras firmar una carrera para la historia.

Con su futuro marido visiblemente emocionado entre la afición holandesa que llenó el Milano Speed Skating Stadium para apoyar a su atleta, la nueva campeona del patinaje de velocidad superó a su compatriota en la disciplina de los 1.000 metros y sumó un nuevo oro a su palmarés personal, en el que ya figuran siete oros mundialistas. Los Países Bajos son el combinado olímpico que más ha ganado históricamente en el patinaje de velocidad, pues el 80% de todas sus medallas olímpicas de invierno provienen de esta disciplina.

Popularidad deportiva

La flamante campeona olímpica del patinaje de velocidad es una de las figuras más mediáticas de estos Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Cuenta con más de 5 millones de seguidores en su perfil de Instagram y no ha parado de crecer en popularidad desde que se comprometió con el influencer y boxeador norteamericano Jake Paul en marzo del año pasado. Tras ser premiada con el oro, la mujer récord describió sus emociones durante la prueba final: "Me dije a mí misma: tienes 80 años para recuperarte de esto. Puedes sentirte cansada después. No quieres vivir con ese arrepentimiento. Luchaste mucho por esto”.

Leerdam saludó a Paul en la grada y este le respondió con el gesto de un corazón antes de acercarse hacia él para celebrarlo juntos: "Es la guinda del pastel a mi carrera, básicamente. Es increíble. Es perfecto", comentó al final de la prueba. "Mi maquillaje estaba por todas partes", añadió más tarde con una imborrable sonrisa en la cara: "Pero eso es algo bueno". Aunque haya expresado satisfacción con su histórica carrera, el camino triunfal de Leerdam podría no terminar aquí, pues la atleta también participa en la disciplina de los 500 metros en estos Juegos Olímpicos.

Fama y polémica

Jake Paul se desplazó a Italia con Leerdam mientras se recupera de una fractura de mandíbula que sufrió en su último combate frente al británico Anthony Joshua, quien hace poco sobrevivió a un accidente mortal de coche en Nigeria. El boxeador norteamericano reside en Puerto Rico desde 2021, y se mostró contrariado con la actuación de Bad Bunny en el Halftime Show de la Super Bowl, calificando al artista puertorriqueño de "falso ciudadano estadounidense". Su hermano Logan Paul, con quien comparte oficio además de apellido, rectificó en redes sociales por él antes que lo hiciera el mismo Jake para intentar remediar a su acusación: "Chicos, amo a Bad Bunny, no sé qué pasó en mi Twitter anoche".

Anthony Joshua y Jake Paul durante el combate de peso pesado en Miami. / Jc Ruiz/PA Wire/dpa / Europa Press

A pesar de tener que lidiar con las distracciones que conlleva la fama, Leerdam ha mantenido el hambre y la concentración que tiene desde pequeña. Varios miembros de su familia han asegurado que lleva la competitividad en la sangre, y que desde sus inicios como jugadora de hockey sobre hierba ha demostrado su mentalidad ganadora. A los 18 años ya era campeona mundial júnior, y al cabo de pocos años ya se había instaurado como una referente del deporte a nivel mundial. A partir de su relación amorosa que se inició en 2023, se ha construido un perfil público que ha utilizado para manifestarse sobre la salud menstrual y las presiones del control de peso durante su adolescencia.