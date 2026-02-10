Jaume Pueyo y Bernat Selles firman la mejor participación española en esprint de esquí de fondo de la historia

Jaume Pueyo y Bernat Sellés han vuelto a hacer historia para el esquí de fondo nacional durante esta jornada del 10 de febrero de 2026 al lograr por primera vez situar a dos fondistas en el top 30 de una prueba Olímpica, en este caso en la especialidad del esprint clásico en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina, en Italia.

Un hecho que tan solo se ha repetido una vez, en la Copa del Mundo de Ruka (FIN) en la temporada 2024/2025, donde Pueyo acabó 18º, mientras que Sellés lo hizo en la 24ª plaza. Marc Colell (CEFUC-FCEH) no pudo superar la clasificatoria, terminando en la 55º posición.

Jaume fue el primero de los españoles en competir y tenía claro que no podía guardarse nada para llegar con opciones reales de hacer una gran clasificatoria. En el primer intermedio, situado en el km 0,8, estaba en el 16º lugar a +5.1 del mejor registro, un hecho que mostraba que arrancó de forma sólida pero reservando para la dura e intensa parte final. En meta, en el km 1,5, concluyó en el top 12, empatado con el suizo Janik Riebli a +8.44, un magnífico resultado que le permitía desquitarse de su anterior experiencia Olímpica en Beijing (CHN) 2022, donde el joven talento de RFEDI se quedó fuera por escasas centésimas.

Sellés, una sorpresa

Por su parte, Bernat, fue una de las grandes y positivas sorpresas de la jornada, colándose con el 29º mejor tiempo de la clasificatoria. En el punto intermedio se encontraba fuera del top 30 a +7.3 del mejor tiempo, pero lo mejor estaba por llegar. Sellés luchó en la parte final con garra, fuerza e ilusión para poder colarse dentro de las baterías acabando a +11.19 y dejando fuera a deportistas de la talla de Miha Simenc (SLO), Gus Schumacher (EEUU), Benjamin Moser (AUT) o Niilo Moilanen (FIN). Marc Colell, desafortunadamente, no pudo pasar el corte, quedándose a +20.12 del gran dominador de la prueba, que fue la intratable superestrella noruega Johannes Klaebo.

En los cuartos de final, Jaume Pueyo se las vio con Noe Naeff (SUI), Riebli, Ondrej Cerney (CZE), Simone Dapra (ITA) y Anton Grahn (SWE). El deportista catalán arrancó muy bien situado y con una estrategia clara: esperar a la subida para intentar colarse entre sus rivales y acceder a las semifinales, las que serían las segundas de la temporada para él tras el espectacular Top 7 de Oberhof (GER). El plan fue perfecto y, de hecho, se colocó primero a falta de 250 metros, pero en la recta final fue superado por el resto de sus rivales, quedando 6º en su serie, un resultado que no parece justo por la gran exhibición que llevó a cabo Pueyo, pero que le supuso terminar en la 26º plaza definitiva.

Satisfacción agridulce

Tras la prueba, sus sensaciones eran agridulces y afirmaba que a pesar de haberse encontrado bien se había "equivocado de traza en el último tramo". "He cogido la más lenta y eso ha hecho que se me acabara el ‘gas’ antes y la recta de meta ha sido muy mala. Estoy contento porque he mejorado mi nivel en estilo Clásico. En líneas generales estoy satisfecho porque he hecho lo que he podido y por la clasificatoria. El trabajo se está haciendo bien, esto no acaba aquí, hay más Copas del Mundo, vendrán otros Juegos de aquí a 4 años y espero hacerlo mejor que en estos. Os invito a todos a seguirnos y disfrutar de nuestro deporte”, afirmó después.

Una serie antes, era el turno de Bernat Sellés. Su gran premio fue acceder al top 30, pero el corredor catalán quería más. Y para ello tuvo que enfrentarse a Harold Amundsen (NOR), Valerio Grond (SUI), Richard Jouve (FRA), Oskar Opstad Vike (NOR) y JC Schoonmaker (EEUU). Hizo una buena salida, colocándose cerca de los mejores especialistas, pero en una de las bajadas perdió el rebufo, un hecho que le hizo desconectarse de los otros cuatro deportistas que se despegaron y se quedó solo con Jouve. En el esprint final, no pudo ganar al francés, quedando 6º en la serie y cerrando su participación con un meritorio 29º puesto.

Con una notable alegría, Bernat concretaba que había cumplido su objetivo. "Me gustaría haber luchado más en los cuartos, pero en la subida he llegado bastante cansado, los esquís no me agarraban y he llegado la parte final con un especialista que se llevó el Globo de Cristal en la modalidad de Sprint hace unos años un hecho que muestra la evolución llevada a cabo. Hay que destacar que el trabajo está hecho. Creo que hemos dado guerra. Saliendo con el dorsal 48 y acabando con el 29, es muy positivo. Yo venía soñando con este día y haberme colado en el top 30 en mis primeros JJOO me produce una gran felicidad”.

Noticias relacionadas

El ganador de la prueba y medalla de Oro, fue el noruego Johannes Klaebo, por delante de Ben Ogden (EEUU), que se llevó la plata y de Oskar Opstad Vike, que fue bronce.