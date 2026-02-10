El Spotify Camp Nou será autosuficiente energéticamente en 2030: el 40% de la cubierta contará con placas solares

“El fútbol tiene un poder transformador que no podemos desaprovechar”, resume de forma vehemente Jordi Portabella. El director de sostenibilidad del FC Barcelona tiene claro que el 'més que un club' es también más que un lema en el club azulgrana. "La sostenibilidad no ha sido para nosotros un apéndice reputacional, sino que se ha convertido en uno de los tres pilares estratégicos del club en el último mandato", señala. Todas las acciones que se han llevado a cabo en estos últimos cinco años han tenido un mismo propósito y verán su clímax en un par de temporadas cuando finalicen las obras del Spotify Camp Nou. "Seremos autosuficientes energéticamente y un club cero residuos antes de 2030", sentencia el director del área de sostenibilidad.

El objetivo es ambicioso, pero Portabella se reafirma en su posibilidad. "Ahora mismo ya consumimos el 100% de la electricidad proveniente de fuentes renovables con garantías de origen (GDO) validadas y cuando termine la obra del nuevo estadio, cuya cubierta implicará una obra muy tecnológica y compleja, alrededor del 40% de su superficie contará con placas solares (aproximadamente 18.000 m²) que nos permitirán ser autoproductores de la electricidad que consumamos", afirma. "Crearemos una microrred en el club en Les Corts para que la electricidad que se genere se pueda redistribuir y acumular para momentos de mayor demanda". Además de la producción con placas fotovoltaicas en espacios como la Ciutat Esportiva, La Masia y el edificio del femenino, el club prevé emplear la geotermia para poder generar más electricidad con el frío procedente de las aguas freáticas.

Retrato a Jordi Portabella tras la entrevista sobre el proyecto de sostenibilidad del Espai Barça, realizada en las oficinas del Camp Nou. / Zowy Voeten / EPC

La obra del nuevo templo azulgrana se ha convertido en el mayor escaparate de iniciativas sostenibles del futuro del club y su gran vitrina es el Espai Barça. Portabella sitúa el ejemplo más agalludo de economía circular llevada a cabo en los últimos años por el club en los derribos y la reconstrucción del Spotify Camp Nou. "Hemos reutilizado más de 120.000 toneladas de hormigón armado de la segunda y tercera gradería. Sacamos los bloques con cuidado para tratarlos en kilómetro cero al otro lado de la calle Arístides Maiol y reutilizarlos una vez transformados para construir parte de las graderías”, afirma el director. El objetivo era claro: reaprovechar el máximo número de materiales y recortar las emisiones para conseguir reducir el impacto de la obra de transformación del estadio. Para conseguirlo, explica, separaron el cemento del acero y tras tratar los materiales por separado obtuvieron una alta tasa de reutilización del 98% con distintos destinos que iban desde crear nuevo hormigón armado, a baldosas, sistemas de filtrado de aguas pluviales, losas de acceso...

Certificación cero residuos

La reducción de los residuos de forma genérica es otro de los objetivos que se ha planteado de forma ambiciosa en el Comité de Sostenibilidad en el que el resto de áreas del club tienen representación, y conjuntamente se ha llegado a determinar una serie de acciones y cambios operativos que permitirían conseguir el ansiado reconocimiento de residuo cero que la Agenda 2030 propuso para dentro de cuatro años. Para conseguirlo, en el día a día, Portabella afirma que contarán con el asesoramiento de una empresa externa y apunta a medidas individuales ya implementadas para reducir los materiales de un solo uso y a un refuerzo de la “recogida selectiva” en el Palau Blaugrana y el Estadio, ligada incluso a la licitación de la restauración. Para la consecución del objetivo pone en el horizonte una fecha: “Durante la temporada 27-28 conseguiremos el residuo cero… Estoy muy seguro”, asegura.

“El Barça será el club que haya integrado un mayor número de vectores de la sostenibilidad en un estadio cuando se terminen las obras del Camp Nou”

“El Barça será el club que haya integrado un mayor número de vectores de la sostenibilidad en un estadio cuando se terminen las obras del Spotify Camp Nou”, añade el biólogo de formación. La finalidad de que el club sea cada vez más sostenible es disminuir su impacto en el planeta pero también dar un servicio de calidad al socio mediante las actuaciones que se llevan a cabo. "Existían todas las tecnologías que hemos implementado, pero nadie les había dado el uso en un ámbito como el nuestro. Eso es la muestra de la voluntad del club de utilizar técnicas innovadoras que garanticen la continuidad de la actividad en el futuro así como su actividad financiera", sentencia.

El uso del agua y la biodiversidad

Otro de los aspectos fundamentales del plan de sostenibilidad ya en marcha y su futuro, es el uso del agua. "Hemos pasado un periodo de sequía en el cual estaba prohibido regar, y gracias a que nos anticipamos, pudimos regar nuestros campos mediante otro ejemplo de economía circular", afirma Portabella. Hace unos años se creó una infraestructura nueva para regar los nueve campos de la Ciutat Esportiva con aguas terciarias de las depuradoras del Prat y Gavà mediante un proceso de osmosis inversa que recupera el agua de residuo. Por otro lado, de cara a la finalización del nuevo Camp Nou, se ha previsto la instalación de tres depósitos de recogida de aguas pluviales que permitirán regar las zonas ajardinadas prácticamente por completo.

Ferran Torres celebrando el segundo gol azulgrana durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Athletic de Bilbao en el regreso al estadio del Camp Nou, todavía en obras y solamente con capacidad para 45.000 espectadores. / JORDI COTRINA / EPC

Para el cuidado césped, sin embargo, se desarrolló un sistema altamente puntero y tecnológico con sensores que permite regar con un nivel de eficiencia altísimo por sectores del campo. "Sabemos cuando necesitan ser regados y cuando es el mejor momento para hacerlo optimizando hasta el último litro de agua, que en caso del Camp Nou procederá del freático", afirma el director de sostenibilidad.

Noticias relacionadas

Y en este plan de cuidado ambiental 360º incluso la biodiversidad entra en el tablero. El club, explica, ha realizado un mapa de biodiversidad del Espai Barça y la Ciutat Esportiva y ha contabilizado hasta 30 especies animales y vegetales, algunas de ellas incluso con algún grado de protección. Para asegurar que estas especies no sufrían ningún perjuicio durante las obras, por ejemplo, se instalaron una serie de "cajas nido" con el apoyo y supervisión de Agents Rurals y Generalitat de Catalunya que permanecerán cuando el estadio esté terminado.