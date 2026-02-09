La Unió d’Esports de Catalunya constituye el Consell de la Dona para impulsar la presencia femenina en el deporte

Las mujeres demandan apoyo y respuestas y, a medida que pasa el tiempo, las organizaciones están poniéndose al día. Este lunes ha sido la Unió d’Esports de Catalunya (UEC) quien ha dado un paso adelante y ha constituido el Consell de la Dona, un espacio donde se pretende potenciar y reforzar la presencia femenina en el deporte en Cataluña. En el día de hoy también se ha realizado la primera reunión de la junta, donde se han marcado las principales líneas de trabajo con la voluntad de sumar esfuerzos institucionales, de las federaciones, clubes y consejos deportivos, así como desde el ámbito comunicativo.

Este Consejo nace como un espacio transversal para la reflexión y la elaboración de propuestas, con la misión de identificar desigualdades, impulsar recomendaciones para garantizar la equidad, el liderazgo femenino, la visibilización de las mujeres en los medios de comunicación, la profesionalización del sector y generar sinergias entre los diferentes agentes del sistema deportivo catalán.

Noticias relacionadas

Forman parte del Consejo de la Mujer la directora del Consejo Catalán del Deporte, Carme Bastida; la gerente del Instituto Barcelona Deportes, Susana Closa; la exjugadora de baloncesto y exentrenadora asistente del Spar Girona, Laia Palau; la gerente del Colegio de Profesionales de la Actividad Física y del Deporte de Cataluña, Alèxia Pérez; la consejera delegada de La Xarxa de televisiones locales, Núria de José; la presidenta de la Federación Catalana de Voleibol, Maribel Zamora; la presidenta de la Federación Catalana de Pentatlón, Susana Martínez; la presidenta de la Federación Catalana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual-ACELL, Pepa Muñoz; la presidenta del Consejo Deportivo de Anoia, Patrícia Illa; la presidenta del Consejo Deportivo del Alt Penedès, Gemma Romeu; la vicepresidenta de la Federación Catalana de Balonmano, Maria del Mar Latorre; y la presidenta de la Unión Deportiva Santboiana de rugby, Aurora Bravo. En esta sesión constitutiva también han estado presentes el presidente de la UEC y de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña, Gerard Esteva, y el vicepresidente de la UEC y presidente de la Unión de Consejos Deportivos de Cataluña, Jaume Domingo.