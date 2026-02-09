Lamine Yamal supera a Kylian Mbappé en otra marca de precocidad goleadora

La edad es solo un número, pero en este caso las estadísticas sirven para ilustrar la insultante madurez del fenómeno Lamine Yamal. A sus 18 años, el astro azulgrana ya suma dos Ligas, una Copa, dos Supercopas y una Eurocopa en su palmarés personal, y esta temporada va camino de añadir unos cuantos trofeos más con la Champions y el Mundial en el horizonte. De ganar esos dos títulos que le faltan, seguramente sería el gran favorito para llevarse el Balón de Oro, pero eso ya son palabras mayores. De momento, el talento de Rocafonda sigue batiendo récords de precocidad, y tras marcar en sus últimos cinco partidos con el Barça, ya es el máximo goleador histórico sub-19 de las cinco grandes ligas.

Lamine Yamal no cumple los 19 años hasta el 13 de julio, así que todavía tiene tiempo de aumentar la ventaja que le saca a Kylian Mbappé, que sumó 23 goles antes de cumplir los 19 años mientras era jugador de Mónaco y PSG. A más de cinco meses para que llegue la fecha de su cumpleaños, el '10' del Barça ya suma 24 goles en liga en su carrera, todo un récord histórico que logró con su golazo en la victoria frente al Mallorca (3-0). Lamine ya superó a Ansu Fati como máximo goleador sub-19 de La Liga, que lideraba el ranking con 13 tantos, y ahora le ha arrebatado el récord que ostentaba el actual pichichi y jugador del Real Madrid cuando militaba en la liga francesa.

Irrupción goleadora

Desde su debut profesional con apenas 15 años el 29 de abril de 2023, el joven extremo no ha parado de pulverizar marcas de precocidad. Ese primer día pisando el césped del Camp Nou ya fue histórico de por sí, pues se convirtió en el debutante más joven de la historia del Barça en La Liga. Lamine Yamal ha tenido que esperar mas de dos años para volver a competir en el templo azulgrana, donde el Barça suma un pleno de ocho victorias desde su regreso el 22 de noviembre de 2025, pero desde entonces no ha parado de incrementar su ritmo goleador. Sus 15 goles y 13 asistencias en 30 partidos esta temporada todavía no superan los 43 G/A en 55 encuentros de la anterior, pero va camino de hacerlo si no hay contratiempos.

Lamine Yamal con el equipo el día de su debut con el FC Barcelona. / Toni Albir / EFE

Su ascenso ha sido tan meteórico que ya acumula más de 150 partidos oficiales, pero fue con la camiseta de la selección española que culminó su irrupción. Durante la Eurocopa 2024, se convirtió en el goleador más joven de la historia de la competición con su golazo ante Francia en semifinales: lo marcó con 16 años y 362 días. Días más tarde se proclamó como el jugador más joven en jugar y ganar una final de Eurocopa: Lo hizo con 17 años y 1 día, superando el récord de precocidad en finales de grandes torneos que ostentaba Pelé desde el Mundial de 1958.

Madurez y juventud

La diferencia en edad de Lamine respecto a Mbappé suele pasar desapercibida, pues el francés le saca hasta ocho años. Sin embargo, las carreras de ambos jugadores tienen bastantes paralelismos por su madurez y juventud. La estrella del Real Madrid todavía conserva el récord como el adolescente más caro de la historia: el PSG pagó por él 180 millones de euros cuando aún tenía 18 años. Debutó con 16 años y 347 días en el Mónaco, y marcó su primer gol con 17 años y 62 días, quitándole ambos récords de precocidad a Thierry Henry en el club del Principado.

Lamine Yamal y Kylian Mbappe pugnan por el balón durante la última final de la Supercopa de España. / Altaf Qadri / AP

Con 8 goles y 9 asistencias, Lamine ya es el jugador con más contribuciones de gol totales en Champions antes de los 19 años, pero Mbappé todavía conserva el récord goleador con 10 tantos. Aunque la faceta de asistente coloque a Lamine por delante de su rival con seis asistencias más, el adolescente azulgrana necesita tres goles en la presente edición de la Champions para arrebatarle el trono a Mbappé como máximo anotador antes de los 19 años. Ahora el francés es el actual máximo goleador de la temporada en Europa con 13 goles, y ya es sexto en la tabla histórica de la Champions con 68, a tan solo tres de empatar a Raúl González.