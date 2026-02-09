La RFEF aparta al árbitro investigado por agredir a una prostituta haciéndose pasar por policía

Apartado hasta que se aclare todo. La Real Federación Española de Fútbol acaba de comunicar que, de momento, aparta al árbitro asturiano al que se está investigando por agredir a una prostituta tras hacerse pasar por policía supuestamente. Se le ha abierto un expediente de investigación y la medida de apartarle es cautelar. La RFEF asegura que ha tenido conocimiento del asunto hoy, tras la noticia avanzada por LA NUEVA ESPAÑA.

Este hombre asturiano, de entre 30 y 40 años según las fuentes consultadas por este periódico, fue detenido por la Policía Nacional hace alrededor de quince días. Todo a fue a raíz de la denuncia de la afectada, de origen latinoamericano.

La descripción de los hechos aportada por la denunciante, y siempre pendiente de comprobación a lo largo de la investigación judicial, incluye que este joven asturiano lucía en su ropa distintivos policiales para llevar a cabo sus amenazas diciéndole que si no accedía a las prácticas sexuales propuestas tendría problemas debido a su situación irregular en el país.

Las fuentes consultadas señalan que, en el marco de la investigación, además de la detención, se procedió al registro de la vivienda del árbitro. Los agentes de la Policía Nacional querían comprobar si en su hogar tenía otros uniformes que pudieran pertenecer a otros cuerpos policiales para llevar a cabo estas prácticas.

Un posible delito de agresión sexual

Por estos hechos, el investigado podría enfrentarse a un delito de agresión sexual, que llevaría aparejada una alta pena privativa de libertad en caso de que el asunto llegase a juicio.

Falta por comprobar, además de la veracidad de la denuncia, si este comportamiento del joven asturiano de hacerse pasar por un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tuvo lugar como un hecho aislado o era una práctica habitual por su parte y pudieran aflorar, en el marco de dichas investigaciones, otros casos.