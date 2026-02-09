Un Espanyol de mal en peor se lleva un revolcón en Vila-real: "Hay que ser autocríticos, pero no nos vamos a pegar un tiro"

Cuando un equipo entra en una espiral negativa cuesta horrores salir de ella. El Espanyol lo sabe muy bien. Hubo un tramo de la Liga en el que llegó a encadenar cinco triunfos consecutivos con una lección de eficacia y solvencia. Era obvio que llegarían momentos peores y ahora los está sufriendo. El conjunto perico se estrelló este lunes en Vila-Real (4-1) y acumula seis jornadas sin ganar, un punto de 18 posibles. Aun así, hizo las cosas tan bien en la primera vuelta que sigue sexto en el campeonato. Algo es algo.

No tenía buena pinta el choque contra el equipo de Marcelino. El Villarreal llegaba a la cita necesitado después de tres jornadas sin ganar y el Espanyol fue la presa ideal para recuperar las buenas sensaciones en una plantilla estelar que debe pelear con el Atlético por el podio de la Liga. Eliminado en la Copa y la Champions, el 'submarino amarillo' está capacitado para ello.

Gol anulado a Omar

El Espanyol, mientras, debe salir cuanto antes del bache. El duelo del sábado contra el Celta en Cornellà se presenta clave para lograr un alivio antes de visitar al Atlético. En el estadio de La Cerámica hubo poca historia. Solo se salvó el comienzo, con un gol anulado a Omar El Hilali por una falta previa de Roberto. Fue la típica acción gris que acabó cayendo a favor del cuadro local.

El lateral fue una de las cinco novedades en el once de Manolo, algunas obligadas por las bajas de Romero y Terrats, propiedad del Villarreal. La ausencia del carrilero zurdo se notó demasiado. Su reemplazo, José Salinas, no tuvo su mejor noche. En el bloque amarillo, mientras, el exespañolista Gerard Moreno se resintió de unas molestias en el calentamiento y dejó su puesto a Buchanan. De su cabeza salió el pase a Mikautadze para que el georgiano fusilara a Dmitrovic con una gran volea.

Mikautadze marca de volea el primer gol del Villarreal ante el Espanyol. / Andreu Esteban / EFE

La desgracia se prolongó con el tanto de Salinas en propia meta en una acción de Moleiro. El Villarreal tenía el partido en el bolsillo pero no bajó el pistón tras el descanso. El destrozo al contragolpe fue tremendo. En apenas 10 minutos, Pépé y Moleiro pusieron el póquer. En plena debacle, debutó Ngonge, que lanzó el córner cabeceado por Cabrera para sellar el gol del honor. "Ni siquiera sirve para maquillar. Hay que volver a cerrar la portería. Tenemos que ser autocríticos, pero no nos vamos a pegar un tiro", valoró el central.