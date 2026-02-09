Cinco sedes de votación y sin voto por correo: ya hay convocatoria oficial para las elecciones a la presidencia del Barça

El FC Barcelona ha puesto en marcha ya toda la maquinaria del proceso electoral, que desembocará el 15 de marzo con la colocación de las urnas para elegir presidente. Joan Laporta presenta hoy su dimisión y deja las riendas del club en manos del vicepresidente Rafa Yuste. Tres socios, Víctor Font, líder de Nosaltres, el exdirectivo Xavier Vilajoana y el financiero Marc Ciria, aspiran a destronarle.

El club ha comunicado que instalará cinco puntos de votación -en el Camp Nou en Barcelona, en Lleida, Tarragona, Girona y Andorra- y no permitirá el voto por correo, a diferencia de los comicios de 2021. Considera la directiva que ya no se dan las condiciones excepcionales de la pandemia. Acepta, en cambio, que el censo sea universal, con lo cual, todos los socios podrán votar en cualquiera de estas demarcaciones.

Los precandidatos deberán superar el corte de firmas, establecido en 2.337 apoyos. Como se podrán recoger las papeletas a partir del 15 de febrero, estos tendrán dos partidos en casa para recabar el respaldo firmado de los socios: el 22 de febrero ante el Levante y el 29 ante el Villarreal. Entre el 3 y el 5 de marzo se llevará a cabo el recuento de las papeletas y la proclamación de los candidatos. Y del 6 al 13 es cuando se celebrará la campaña electoral properamente dicha, con los debates y la confrontación de propuestas.

Víctor Font, líder de Nosaltres, se dirige a los asistentes. / Núria Martínez

La junta directiva se reúne esta mañana en sesión ordinaria para formalizar la dimisión de los directivos que se presenten a las elecciones. Junto a Yuste se quedarán hasta el 30 de junio cinco directivos más, que mantendrán la entidad en funcionamiento durante el proceso electoral. Serán las decimoquintas elecciones a la presidencia del FC Barcelona desde 1953. Entonces votaron solo los socios masculinos.