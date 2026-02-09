Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL

El árbitro alemán que pidió matrimonio a su novio en un partido, objeto de una agresión homófoba en su casa

Pascal Kaiser recibió amenazas que mencionaban su lugar de residencia y contactó con la policía horas antes de la agresión, pero le informaron que no corría peligro

Pacal Kaiser, árbitro alemán agredido por su condición homsexual.

Pacal Kaiser, árbitro alemán agredido por su condición homsexual. / Pascal Kaiser

Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid
El árbitro alemán Pascal Kaiser, de 27 años, fue agredido en su domicilio la noche del 7 de febrero, después de proponerle matrimonio Moritz, en el RheinEnergieStadion de Colonia, cerca del partido de la Bundesliga contra el Wolfsburgo, que terminó 1-0, frente a casi 50.000 aficionados. Tras la publicación del video, recibió numerosos mensajes de apoyo y de odio, algunos de los cuales revelaban su dirección e incitaban a la violencia.

La policía no tomó medidas

La participación activa de Kaiser en redes sociales en la lucha contra la homofobia provocó una fuerte reacción en toda Alemania. El día anterior a la agresión, el joven recibió amenazas explícitas que mencionaban su lugar de residencia. Contactó con la policía, que le informó que no había peligro inmediato. Kaiser afirma que 20 minutos después de esa respuesta, salió a su jardín a fumar un cigarrillo, donde tres hombres lo esperaban y lo atacaron violentamente.

La policía sí intervino tras el ataque y Pascal Kaiser se encuentra ahora en un lugar seguro bajo protección policial. El joven, que relacionó la agresión con su propuesta de matrimonio, sufrió una lesión en el ojo derecho. La violencia y las amenazas contra las personas LGTBI siguen en aumento y son blanco de los delitos de odio de los movimientos ultras en el mundo del fútbol.

