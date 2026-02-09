Arbeloa mete en la nevera a un Carvajal molesto por quedarse inesperadamente sin minutos

Dani Carvajal tiene el visto bueno para volver a jugar. Sin embargo, aún no ha alcanzado el punto de forma para competir. Al menos eso indica la conducta de su entrenador Álvaro Arbeloa, que lo ha convocado en los últimos partidos, pero no le ha dado minutos cuando el jugador espera su oportunidad. De hecho, en el encuentro en Mestalla, el capitán madridista se quedó hablando a la conclusión del mismo, con el preparador físico Antonio Pintus hablando de su situación, que comienza a ser incómoda para el internacional.

Arbeloa no correrá riesgos

El técnico madridista ha hablado de la situación del futbolista cuando se le ha preguntado por ello. La última vez, antes del partido ante el Valencia: "Voy a ser muy claro. A Dani cada vez le voy viendo mejor en los entrenamientos, poco a poco. Evidentemente, no pienso correr ningún riesgo. Cuando tuvimos días libres él estuvo en Valdebebas trabajando. Dentro del vestuario no tengo que contar la importancia de tenerle. Es el primero que está dando una palabra de más antes y después de los partidos. El día del Rayo, hoy, siempre le escuchas a él. Es muy importante para los jugadores tener una referencia con él en el vestuario y estoy seguro de que va a encontrar su mejor nivel. Con la paciencia y el trabajo que estamos teniendo y él está poniendo, estoy seguro de que cada vez le queda menos para que esa importancia que está teniendo vaya siendo cada vez más relevante".

En Mestalla salió en el once el canterano David Jiménez, que tomó el relevo de Fede Valverde, al que Arbeloa reubicó en el mediocampo, y en la segunda mitad Trent Alexander-Arnold tuvo unos minutos después de estar dos meses de baja por lesión. La situación de Carvajal es llamativa porque después del regreso de su grave lesión jugó 13 minutos contra el Albacete en el debut de Arbeloa y otros 16 frente al Mónaco en el Bernabéu. Pero ahora ha desaparecido de las alineaciones y no ha tenido minutos saliendo del banquillo.

Carvajal es a día de hoy la cuarta opción en el lateral blanco con Valverde, Jiménez y Alexander-Arnold por delante. Sobra decir la importancia que tiene el capitán en el equipo, tanto en el vestuario como en el césped, en estos momentos Arbeloa y el club no lo ven capacitado todavía para jugar al nivel que exige el Real Madrid en estos momentos en los que compite por la Liga con el Barcelona y está vivo en la Champions.

Se da por hecho que Arbeloa le irá dando minutos para que vaya cogiendo forma y alcanza un punto de competitividad que le permita entrar en los planes del técnico salmantino con normalidad. Pero en estos momentos Carvajal atraviesa por una situación complicada porque el equipo no está precisamente sobrado para sacar los partidos adelante y en ese contexto es más difícil darle oportunidades al internacional español. El futbolista cree que puede asumir esa exigencia, pero lo que vieron Arbeloa y su staff en los partidos ante el Albacete y Mónaco es que aún está lejos de ese punto que le permita competir con normalidad.

Carvajal está incómodo

Dani no entiende su situación y está incómodo. El club y el técnico son conscientes del malestar del jugador y están tratando de hablar mucho con él y de acompañarle en este difícil trance. Pero Carvajal está molesto porque cree que puede tener algo más de protagonismo y asumir el desafío en un equipo en el que además no hay jugador que se haya estabilizado en el puesto de forma firme.

A esto se suma que Luis de la Fuente observa desde la distancia, pero en contacto permanente con el futbolista, la situación de uno de los pilares de la selección española. El de Haro cuenta con que estará totalmente recuperado e integrado en el Real Madrid cuando la temporada termine y se juegue el Mundial, pero ahora sabe que Carvajal afronta el momento más complicado del proceso, las dudas y el impass hasta ponerse a tono competitivamente para afianzarse en el once de Arbeloa. De momento le toca esperar en una situación incómoda para todos.