Víctor Font presenta la sede electoral y prevé batalla con Laporta: "Habrá partido"

Todos los pronósticos prevén el triunfo de Joan Laporta en las elecciones a la presidencia. Víctor Font no está tan convencido. Ni mucho menos. "Habrá partido", anunció el precandidato, que ya lo fue en 2021, que sustenta su opinión en "el sentir de miles de barcelonistas" disconformes con la gestión del actual presidente. Font cree que entre los 50.000 votantes que acudirán a las urnas, en otra de las previsiones, "la mayoría" desean un cambio en las formas de obrar actuales.

La presentación de la sede electoral de Nosaltres (Avinguda Diagonal, 468) era "una etapa más" del largo viaje de Font, que ha ido sumando adeptos "y reclutando talento" para lograr la victoria en las urnas el 15 de marzo que no obtuvo en la anterior contienda. Su campaña ha empezado ya con varios actos en diversos puntos de Catalunya para dar a conocer su ideario. De momento, resalta las profundas diferencias que le separan de Laporta.

Font, junto a invitados, colaboradores y amigos, en la apertura de la sede electoral / Núria Martínez

"Encrucijada histórica"

"Estamos en una encrucijada histórica para decidir qué Barça queremos: el de las últimas décadas, que aleja a la gente de talento, que todo pasa por la figura del presidente, o pasamos página y optamos por un Barça con las personas más capacitadas al frente de cada área, en el que se rindan cuentas de forma transparente, que haya mecanismos de control efectivos y en el que el socio no sea menospreciado", expuso.

Font se opone "al relato oficial" que augura el triunfo aplastante de Laporta "porque la pelota entra", pero quiso recordar que existen demasiados factores que ponen en peligro el funcionamiento normal de un club con el poderío del Barça.

Víctor Font, líder de Nosaltres, se dirige a los asistentes. / Núria Martínez

La incógnita del Camp Nou

"No sabemos si podremos inscribir un fichaje el próximo verano; no podemos darle al entrenador de basket medio millón de euros para que fiche un pívot y apuntale la plantilla; no sabemos si podremos renovar a Pere Romeu, Salma Paralluelo o Mapi León, que acaban contrato con el femenino...", enumeró como ejemplos de "la política de improvisación de Laporta" y la dudosa recuperación económica que anuncia la junta actual.

Del ocultismo en la toma de decisiones, además de subrayar el escándalo de la comisión de 50 millones a Darren Dein por mediar en el conflicto con Nike o "que un proveedor del club pagara gastos personales de los directivos", Font tocó la fibra del abonado: "No sabemos cuándo volveremos todos al Camp Nou, y los que hemos vuelto no sabemos dónde nos sentaremos y cuánto nos aumentarán el precio del abono, que dicen que será un 30% más caro".

A Font le acompañaban cinco personas más en el escenario (Adrià Bonell, Joana Barbany, Jaume Guardiola, Gemma Amat y Carles Ordiales) que formarán parte del núcleo duro; otras se refugiaban todavía en el anonimato de los seguidores de la candidatura. Nosaltres es la unión de varios grupos que forman una alternativa contra "el personalismo y el presidencialismo" de Laporta.