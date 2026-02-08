Los triples deciden el triunfo del Barça ante un combativo Girona (97-92)

El Barcelona rompió este domingo una racha de dos derrotas consecutivas en la Liga Endesa y celebró su 13º triunfo doméstico al imponerse a un combativo Bàsquet Girona en el Palau (97-92), gracias a un 64% de acierto desde el triple (17/25) que inclinó la balanza a su favor.

En el primer partido marcado por la ausencia por lesión de Kevin Punter, el trío formado por Will Clyburn (21 puntos), Darío Brizuela (19) y Myles Cale (17) se erigió en protagonista, aportando 57 de los 97 puntos del conjunto azulgrana, que también conoció este domingo su primer rival en la Copa del Rey. Será el UCAM Murcia.

En la otra cara de la moneda, a pesar de llegar al descanso con un 52-40 en contra, el Girona reaccionó con fuerza en el tercer cuarto (parcial de 20-27), liderado por Pep Busquets, máximo anotador del partido con 22 puntos, y Martinas Geben, autor de 19, que mantuvieron el suspense hasta los instantes finales.

Colchón cómodo

El festival exterior azulgrana, sin un solo fallo en los primeros minutos, impulsó un parcial de 21-9 (min. 5) que dejó claro que la baja del escolta no iba a mermar el acierto local. Su acierto constraba con un Girona negado desde el perímetro (1/5 en el primer cuarto).

Ni el arreón final, con cuatro puntos consecutivos entre Busquets y Susinskas, logró erosionar un colchón que había cimentado el acierto de Clyburn antes de sentarse en el banquillo y que mantuvieron entre Brizuela y Hernangómez al inicio del segundo cuarto (35-24, min.11).

El acierto y las sinergias ofensivas que orquestaba Marcos ante su exequipo, sumado al dominio de la pintura de Shengelia y Hernangómez, convertían en misión imposible para el conjunto de Moncho Fernández rebajar la barrera de los diez puntos (43-31, min. 16).

Reacción de orgullo

No obstante, no estaba siendo la mejor tarde defensiva del Barça. Como en el primer cuarto, una reacción de orgullo, esta vez liderada por Hughes, amenazó con estrechar el marcador, pero dos triples finales de Cale volvieron a evidenciar que el perímetro era el arma diferencial y permitieron a los locales enfilar el túnel de vestuarios con un plácido 52-40.

Xavi Pascual gesticula este domingo en el Palau contra el Girona. / Enric Fontcuberta / EFE

Tras el paso por vestuarios, los altos porcentajes del conjunto azulgrana decayeron, y eso coincidió con que Livingston asumiera el mando del juego gerundense, generando jugadas que redujeron la diferencia a cinco puntos (60-55, min. 24).

Aun así, el Barça supo aguantar el chaparrón incluso en los momentos más incómodos sobre la pista. Pese a que el Girona no se desenganchó, no logró rebajar esos cinco puntos con los que entraron al último cuarto (72-67).

Arreón de Cale

Durante los últimos diez minutos, ninguno de los dos equipos lograba romper la igualdad. Cuando un arreón desde el perímetro de Cale, con cinco puntos consecutivos, amenazó con dinamitar el choque, los visitantes no perdieron la cara al partido y se mantuvieron vivos hasta entrar en los últimos cuatro minutos con todo por decidir (84-80, min. 36).

Ni el señor partido de Busquets, que se fue hasta los 22 puntos, fue suficiente para que el Girona pudiese dar la machada definitiva. La maquinaria ofensiva del Barça no especuló: Shengelia puso cordura en la pintura y Hernangómez sentenció desde el tiro libre el definitivo 97-92.

Ficha técnica:

97 - Barça (32+20+20+25): Marcos (8), Cale (17), Clyburn (21), Shengelia (4) y Hernangómez (13), -cinco inicial-, Vesely (3), Brizuela (19), Fall (-), Laprovittola (7), Kusturica (-), Parra (5) y González (-).

Noticias relacionadas

92 - Bàsquet Girona (22+18+27+25): Livingston (7), Busquets (22), Martínez (2), Needham (4) y Geben (19), -cinco inicial-, Fjellerup (10), Hollanders (-), Hughes (9), Ferrando (-), Vildoza (-), Maric (12) y Susinskas (7).