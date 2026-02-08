Super Bowl de billonarios: los Patriots del amigo de Trump contra los Seahawks del creador de Microsoft

Cuando se acerca la Super Bowl se analiza y disecciona de cada equipo a su quarterback, quizá al running back, al rendimiento defensivo y ofensivo, a su entrenador, a su historia, a su propietario… Olvidémonos aquí de los anuncios y del show del descanso. Cada franquicia llega con su bagaje y en este caso los New England Patriots tienen uno con más peso que los Seattle Superhawks, su contrincante en San Francisco. De hecho, más que nadie.

Empatados con los Pittsburgh Steelers, los Patriots presumen de seis Super Bowl, arriba del todo en la NFL. Los Seahawks, pobres, cuentan solo con un título. La franquicia de Boston se hizo legendaria a partir del siglo XXI con el tándem Tom Brady-Bill Bellichick. Los seis campeonatos llevan su firma. En el Gillette Stadium, donde juega el equipo, le han puesto una estatua a Brady, mariscal entre los mariscales, con silla en la mesa de Leo Messi o Michael Jordan. Hoy es el comentarista mejor pagado de la tele estadounidense.

Drake Maye, quarterback de los Patriots. / Charlie Riedel / AP

Hay analistas que en realidad sitúan el big bang de New England en 1994, cuando el magnate Robert Kraft compró el equipo. Ciertamente, le puso el dinero y el alma y transformó una institución mediocre en una ganadora que excitó desde el principio a la parroquia local.

Kraft, de 84 años, ha tenido un disgusto esta semana porque el comité que decide quien entra en el Salón de la Fama de la NFL le ha dicho que no le toca aún. Por otro lado, fue objetivo de los flases al sentarse al lado de Donald Trump en la premier del documental Melania en Washington. Al parecer ambos han recuperado una vieja amistad.

Donald Trump charla con Robert Kraft, propietario de los New England Patriots, durante la premier de 'Melania'. / BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Se conocieron en los años 90, en los múltiples viajes de Kraft a Florida. El magnate explicó que tiene aprecio a Trump por la empatía que le transmitió cuando en 2011 se murió su primera mujer. Al ganar las elecciones de 2016, donó dinero para la fiesta de inauguración.

“La única donación que le hice fue cuando me llamó tras ser elegido, e hice una importante donación para su toma de posesión”, dijo Kraft a FOX News hace un par de años, cuando estaban distanciados. “No lo podía creer; era como si un compañero de fraternidad borracho se convirtiera en presidente de Estados Unidos”, añadió riendo.

Kraft fue la voz de la sensatez y de la concordia entre los propietarios cuando los jugadores negros de la NFL empezaron a protestar contra el racismo en la sociedad y aquello derivó en un enfrentamiento con Trump. Pero dejó de hablarle a raíz del asalto al Capitolio de aquel 6 de enero de 2021. Le culpó de aquello.

Ahora han recuperado la amistad, como se vio en la exhibición de la controvertida película sobre la primera dama. Según los críticos, Kraft representa otro ejemplo de la ética maleable del club de los billonarios norteamericanos bajo el influjo de Trump, a la estela de los tecno magnates. El propio Trump ha dejado entrever que apoyará a los Patriots, por esa vieja amistad.

Volcado en la causa israelí

Kraft ha donado desde hace años parte de su fortuna a causas israelís. De hecho durante la Super Bowl se exhibirá un anuncio destinado a combatir el antisemitismo en EEUU pagado por su organización filantrópica que ya ha generado controversia incluso entre la comunidad judía. Figura en el puesto 77 de la lista Forbes con un patrimonio estimado en 11.800 millones, forjado en la industria del papel y el embalaje.

Jody Allen, presidenta de los Seattle Seahawks, celebra el pase de su equipo a la Super Bowl. / Godofredo A. Vásquez / AP

Detrás de los Seahawks se halla también un multimillonario ilustre. El equipo de Seattle está presidido por Jody Allen, la hermana de Paul Allen, el co-creador de Microsoft junto a Bill Gates. Cuando él murió, en 2018, ella heredó el equipo de NFL y los Portland Trail Blazers de la NBA. Ahora todo el mundo sabe que más pronto que tarde venderá la franquicia. Posiblemente después de la Super Bowl, según los rotativos de referencia norteamericanos.

La sombra de Brady

¿La venderá como una franquicia campeona? Ya se verá. Los dos equipos llegan con el mismo balance de victorias y derrotas en la temporada regular. Seattle cuenta con la mejor defensa de la Liga. New England dispone de un quarterback más excitante, un Drake Maye de 23 años, segunda campaña como profesional, que salió de la universidad llamado a ser una estrella y va por el camino. La sombra de Brady puede ser una losa.

Sam Darnold, quarterback de los Seattle Seahawks. / Associated Press/LaPresse / LAP

Enfrente tendrá al pelirrojo Sam Darnold, de 28 años, el típico quarterback que ha ido pasando de franquicia en franquicia sin éxito hasta que la temporada pasada despuntó con los Minnesota Vikings. En verano lo fichó Seattle para impulsar la transformación del equipo y no se equivocó. Efectivo pese a la ausencia del aura de prodigio de Maye. Un duelo bonito de ver.