Super Bowl 2026: La gran final del fútbol americano explicada para quien no sigue la NFL

La Super Bowl vuelve a situarse un año más en el centro de la conversación deportiva global. También en España, donde muchos espectadores no siguen la NFL durante la temporada, pero sí se asoman a la final atraídos por su impacto mediático, el espectáculo que la rodea y la magnitud del evento. Para muchos es, además, la excusa perfecta para un plan nocturno que incluye quedar con amigos, alargar la madrugada y reproducir desde el sofá uno de los rituales más reconocibles del deporte estadounidense entre pizzas, alitas de pollo, nachos y hamburguesas.

La final, uno de los acontecimientos con mayor audiencia del calendario deportivo internacional, enfrenta a los campeones de las dos conferencias de la NFL y decide en un solo partido el desenlace de toda la temporada. En 2026, el duelo mide a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks, dos franquicias históricas que llegan a la cita por caminos distintos. Los Patriots lo hacen tras una reconstrucción acelerada después del cierre de la era Tom Brady. Los Seahawks, desde un bloque más estable, con una identidad definida y menos cambios estructurales en los últimos años.

Levi’s Stadium, en Santa Clara (California), es el escenario de la Super Bowl entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. / Associated Press/LaPresse / LAP

El partido se disputa este domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California, y comenzará a las 00.30 horas de la madrugada del domingo al lunes en horario peninsular español.

No es necesario saber quién es Earl Morrall para entender cómo se juega y qué está en disputa, y eso ayuda a seguir el partido sin perderse en las interrupciones, las sanciones y las decisiones arbitrales que marcan el ritmo del fútbol americano, especialmente cuando una jugada parece avanzar y de repente todo vuelve atrás.

Un deporte de detalles

Aunque el objetivo del fútbol americano puede parecer sencillo, ya que se trata de sumar más puntos que el rival, la forma de conseguirlo no lo es en absoluto.

La principal anotación es el 'touchdown', que vale seis puntos y se logra cuando un jugador entra con el balón en la zona de anotación contraria o recibe allí un pase. Tras el 'touchdown', el equipo puede añadir un punto extra con un chute entre los palos o arriesgar con una jugada adicional desde corta distancia para sumar dos puntos más.

Kyle Williams (18), de los New England Patriots, recibe un pase de touchdown / Charles Krupa / AP

También se puede anotar mediante un field goal, un lanzamiento a palos que vale tres puntos, o mediante un safety, menos habitual, que concede dos puntos a la defensa cuando logra detener al rival dentro de su propia zona de anotación.

Uno de los conceptos que más suele desconcertar al espectador ocasional es el de los downs. Cada equipo dispone de cuatro intentos para avanzar al menos diez yardas. Si lo consigue, mantiene la posesión y vuelve a empezar. Si no, el balón pasa al rival. Este sistema explica tanto las frecuentes interrupciones como el peso de la estrategia y de la toma de decisiones.

Ataque, defensa y especialistas

A diferencia del fútbol europeo, los equipos no juegan siempre con los mismos once hombres. En el fútbol americano hay unidades diferenciadas de ataque, defensa y equipos especiales, que entran al campo solo cuando les corresponde. Por eso las plantillas son tan amplias y los cambios son constantes. No es un deporte de continuidad, sino de jugadas aisladas y muy planificadas.

La ofensiva de los Seattle Seahawks, con camiseta y pantalón blancos, se alinea contra la defensa de los Atlanta Falcons durante partido de la NFL / Stew Milne / AP

El jugador más visible es el quarterback, el director de ataque que recibe el balón en cada jugada ofensiva, lee la defensa rival y decide si lanzar un pase o entregar el balón a un corredor. Su influencia es decisiva, aunque una Super Bowl nunca se gana desde una sola posición.

El pañuelo amarillo

Una de las imágenes más repetidas durante la Super Bowl es la de un árbitro lanzando un pañuelo amarillo al césped, un gesto que indica que se ha cometido una infracción.

El juego se detiene, el árbitro principal explica la falta por megafonía y se aplica una sanción, normalmente en forma de pérdida de yardas. Porque no todas las faltas se entienden desde casa y muchas solo cobran sentido con algo de contexto.

Un árbitro principal de la NFL lanza el pañuelo amarillo para señalar una infracción durante un partido de la liga. / Greg M. Cooper / AP

Entre las penalizaciones más habituales está el offside, que se produce cuando un defensor cruza la línea antes de que se inicie la jugada, o el false start, cuando es un atacante quien se mueve antes de tiempo. Ambas suelen castigarse con cinco yardas. Otra infracción común es el holding, que se señala cuando un jugador sujeta de forma ilegal a un rival para impedir su avance. Además, la interferencia de pase se pita cuando un defensor impide que el receptor pueda atrapar el balón y puede suponer un gran avance de campo. También hay sanciones por golpes ilegales, sobre todo cuando se produce contacto peligroso sobre un jugador indefenso o sobre el quarterback.

Patriots, una reconstrucción en tiempo récord

Los New England Patriots llegan a esta Super Bowl con una historia fácil de identificar incluso para quien no sigue habitualmente la NFL. Durante dos décadas dominaron la liga de la mano de Tom Brady y se convirtieron en el equipo más dominante de su era. El final de esa etapa abrió una transición profunda que obligó a reconstruir el proyecto casi desde cero.

El regreso a la final no es fruto de la casualidad, sino de un proceso rápido y bien dirigido. La llegada de Mike Vrabel al banquillo y el retorno de Josh McDaniels al mando del ataque han devuelto a la franquicia una identidad reconocible basada en el equilibrio y la competitividad inmediata. El joven quarterback Drake Maye ha asumido el liderazgo dentro de un sistema pensado para no depender de una sola figura.

El quarterback de los New England Patriots, Drake Maye (10) / Ashley Landis / AP

En ataque, el peso del juego terrestre con Rhamondre Stevenson ha sido clave durante el tramo decisivo de la temporada, con el rookie TreVeyon Henderson como alternativa explosiva. En el juego aéreo, el protagonismo se reparte entre varias opciones y ha ganado peso Kayshon Boutte, acompañado por la experiencia del veterano Stefon Diggs. En defensa, el camino hasta la final se ha sostenido a partir de la presión constante sobre el quarterback rival y de una secundaria fiable, con Christian Gonzalez como uno de los nombres más visibles del bloque.

Seahawks, continuidad y potencia defensiva

Seattle llega a la Super Bowl desde la continuidad. Los Seahawks han mantenido un bloque competitivo reconocible y una identidad muy marcada, apoyada en la intensidad defensiva y en un ataque más vertical que en temporadas anteriores.

El quarterback de los Seattle Seahawks, Sam Darnold / EAKIN HOWARD / Getty Images via AFP

Por un lado, en ataque, el equipo ha encontrado estabilidad con Sam Darnold al frente y se apoya en un grupo de receptores clave como Jaxon Smith-Njigba y Cooper Kupp, además del impacto de Rashid Shaheed en equipos especiales y retornos. El juego terrestre sigue siendo una pieza vital, con Kenneth Walker III como referencia para controlar el ritmo del partido. Y, por otro lado, en defensa, Seattle se sostiene sobre la presión constante y la agresividad en el marcaje. Devon Witherspoon es uno de los termómetros del grupo y Julian Love ha sido una pieza importante en la secundaria.

Más que un partido

Aunque el tiempo reglamentario es de 60 minutos divididos en cuatro cuartos de 15, la Super Bowl se prolonga durante más de tres horas debido a las pausas televisivas, las revisiones arbitrales y el famoso 'half time show', uno de los grandes atractivos del evento. Este año, Bad Bunny encabezará en solitario el espectáculo del intermedio y se convertirá en el primer artista hispano en hacerlo. No será, sin embargo, la primera vez que la música latina suene en ese escenario, puesto que antes ya actuaron artistas como Gloria Estefan, Shakira o Jennifer Lopez, además de invitados como J Balvin.

Bad Bunny actuará en el descanso de la Super Bowl / CHRIS GRAYTHEN / Getty Images via AFP

Cuando el balón vuele por primera vez y los árbitros den inicio al partido, todo lo demás quedará en segundo plano. Durante unas horas, la Super Bowl se juega en el césped y también en los hogares de quienes solo se asoman a la NFL una vez al año. No hace falta entenderlo todo para disfrutarlo, pero comprender un poco mejor por qué el juego avanza o se detiene cambia la forma de mirarlo. Y en una final que suele decidirse por centímetros y decisiones al límite, entender un poco más cambia la forma de vivir el partido.