Laporta presume de la recuperación del Barça en su despedida: "Había que tomar decisiones valientes y acertamos"

Cinco años después de volver a asir el timón del Barça en el segundo mandato, Joan Laporta proclama que los culés están viviendo "uno de los momentos dulces de nuestra historia" y él se atribuye parte del mérito como presidente que es de la junta que ha gobernado la entidad desde el triunfo electoral de 2021. El Barça ruinoso que heredó se ha recuperado sin alcanzar todavía la plena vitalidad, aunque va por el buen camino.

"Había que tomar decisiones valientes para evitar el colapso y las tomamos", explicaba Laporta, con la emblemática imagen del inacabado Spotify Camp Nou en la entrevista concedida a los medios del club para hacer el balance de una gestión que espera reanudar en las elecciones del 15 de marzo. Es el estadio "el proyecto más importante de la historia", no solo por la complejidad de la reforma, la construcción de otros equipamientos y la reordenación urbana del entorno, sino porque ha de ser el principal sustento económico del futuro.

Laporta, durante su entrevista con los medios del club. / @pargaphoto

Ni milagros ni suerte

"Los buenos resultados no vienen porque se haya producido un milagro o por obra divina o la suerte, sino que son fruto del trabajo y de decisiones valientes. Eran decisiones difíciles y hemos acertado", presumió Laporta, que confesó estar orgulloso de la gestión de su gente y defendió su forma de dirigir el club, calificada desde fuera como personalista y presidencialista. Calificativos que no negó; sólo matizó: "Me gusta liderar y lidero con pasión porque amo al Barça, pero asumo las consecuencias que se derivan. ¿Presidencialista? Lo que hago es mojarme y dar la cara, pero las decisiones están consensuadas con mis compañeros de junta".

Laporta recordó que el Barça estaba sumido en una grave crisis económica que obligó a los nuevos gestores que heredaron la obra de Josep Maria Bartomeu y la posterior junta gestora a renegociar toda la deuda y dar garantías de viabilidad en una situación de quiebra. Y, sin embargo, emprendieron la magna obra del Espai Barça, aprobada en 2014 sin ejecutar, con un presupuesto que se elevó hasta los 1.500 millones y concedido a una empresa turca, Limak, a la que elogió.

Joan Laporta, durante su entrevista efectuada en el Camp Nou. / @pargaphoto

Un equipo que enamora

"Con las palancas salvamos al club y hemos aumentado los ingresos renegociando contratos. Teníamos una masa salarial que presentaba un ratio desastroso del 98% de los ingresos del club, y ahora es del 54%. Lo hemos conseguido sin perder capacidad competitiva en el equipo", subrayó. En las seis temporadas, la sexta por acabar, el Barça ha conquistado dos Ligas, dos Copas y dos Supercopas de España.

"La institución está fuerte, el equipo enamora con su discurso futbolístico, hemos tirado adelante el Camp Nou y somos un club polideportivo que acumula 48 Copas de Europa. Esto me hace sentir orgulloso", reconoció, concretando en el acierto de elegir a Hansi Flick y Deco para conducir el modelo deportivo. "Se trata de ganar títulos, y que los culés estén contentos. Es lo más importante y lo estamos consiguiendo".

Laporta admite que el trabajo no está concluido. Por eso dimite: para presentarse de nuevo, con la esperanza de salir reelegido y acabarlo.