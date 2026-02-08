El Joventut se lleva un durísimo encuentro ante el Valencia Basket (90-87)

El Asisa Joventut se llevó un durísimo encuentro ante el Valencia Basket por 90-87 en un choque que no se decidió hasta el último minuto. Los 16 puntos de Cameron Hunt y los 15 de Ricky Rubio fueron clave para que los verdinegros cortaran su mala racha de resultados en la Liga Endesa.

El Asisa Joventut comenzó el partido con la sexta marcha en el acelerador puesta, especialmente con un inspirado Michael Ruzic en ambos lados de la pista (10-2, min. 3).

Como era de esperar, la reacción del Valencia Basket llegó más pronto que tarde, con un buen Jaime Pradilla en la pintura, para provocar el primer tiempo muerto de Dani Miret (14-13, min. 7).

Ricky, desatado

El parón hizo efecto en los catalanes, que cerraron el primer periodo con un 24-18 tras unos muy buenos minutos en ataque de Ricky Rubio, que fue un dolor de cabeza para la defensa visitante.

El guión en el segundo cuarto cambió y los valencianos tomaron la iniciativa en ataque con un parcial de 0-5 comandado por Omari Moore (26-27, min. 12).

Desde entonces, el partido se igualó y se convirtió en un gran intercambio de canastas que culminó Ante Tomic con su habitual juego de pies en la pintura (35-35, min. 16).

Dicha igualdad no desapareció y se llegó al tiempo de descanso con un más que apretado 47-45 favorable para el Joventut.

Debut de Diego Niebla

En la reanudación, un ‘alley-oop’ culminado por Neal Sako puso a Valencia Basket de nuevo por delante en el luminoso tras varios fallos consecutivos en ataque de los locales (51-54, min. 23).

Sin embargo, en la Penya entró en irrupción el joven Diego Niebla, que debutó en la Liga Endesa, con dos penetraciones muy agresivas para poner en pie al Olímpic (61-59, min. 26).

El tramo final del tercer cuarto fue de dominio verdinegro, con cinco puntos prácticamente consecutivos de Ludde Hakanson, y los de Miret lo cerraron con 72-67, que dejaba al Valencia Basket contra las cuerdas.

En los últimos diez minutos de partido, Sergio de Larrea apareció en los ‘taronja’ desde la media y larga distancia para empatar el choque y hacer subir el nerviosismo en el Olímpic (74-74, min. 34).

Triple a tabla

Y como siempre pasa en los partidos igualados del Joventut en los últimos cuartos, irrumpió la figura de Cameron Hunt con un triple a tabla muy complicado para volver a poner por delante a los suyos a falta de dos minutos para el final (84-83, min. 38).

Finalmente, el Valencia Basket falló varios tiros para forzar la prórroga y el Asisa Joventut sentenció desde el tiro libre para llevarse el triunfo por 90-87 y cortar la mala racha de resultados en la Liga Endesa.

Ficha técnica:

90. Asisa Joventut (24+23+25+18): Rubio (15), Hunt (16), Kraag (6), Ruzic (11), Birgander (10) -cinco inicial-; Drell (3), Hakanson (9), Vives (6), Niebla (4) y Tomic (10).

87. Valencia Basket (18+27+22+20): Moore (10), Thompson (3), Taylor (12), Reuvers (14), Key (2) -cinco inicial-; Puerto (2), Pradilla (9), De Larrea (10), Montero (15), Sako (5), Costello (5) y Nogués (-).