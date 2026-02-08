El Girona perdona y se termina quemando en Sevilla (1-1)

La borrasca Marta se lo llevó todo por delante, con la suspensión del partido y el cambio de fecha para este domingo, pero al fondo quedaban los restos de una semana que había sido trágica para el Girona. Los blanquirojos protagonizaron su propia revuelta en un estadio que se les da especialmente bien y casi salieron vencedores con una fuerza mental latente para imponerse a las dificultades hasta el tramo final, cuando cedió el empate (1-1) en el penúltimo minuto.

Y eso que salió Stuani, en un cambio de balonmano, para intentar que los de Míchel Sánchez dieran un paso más en la lucha por la permanencia en detrimento de un Sevilla que estuvo a punto de ponerse a toda la afición en contra por no «ponerle huevos», como le reclamaban. Los puso en la reanudación y a los catalanes les tocará seguir en la pugna.

Las lesiones de gravedad de Ter Stegen, que ya se recupera de la operación en el isquiotibial, y de Àlex Moreno trastocaron los planes de Míchel hasta final de temporada y el técnico tuvo que reaccionar inmediatamente empezando por el planteamiento del encuentro en el Sánchez-Pizjuán. Gazzaniga volvió a la portería, en una situación nada agradable para el de Murphy, y Arnau demostró que es el comodín de este equipo. Su polivalencia hace que se adapte a donde haga falta y ante el Sevilla, como seguramente durante las próximas semanas, le tocó ocupar la posición de lateral izquierdo porque, sin Àlex Moreno, no hay ninguno más en la plantilla.

El primero de Lemar

Una transición perfecta del conjunto gerundense significó el primer gol de Lemar esta temporada cuando apenas había transcurrido el primer minuto del partido. El centrocampista cedido por el Atlético, que poco a poco va viendo como su fútbol vuelve a brillar, superó a Odysseas con un disparo ajustado al palo derecho de la portería del Girona. Lo marcó con la derecha, la pierna menos hábil, tras recibir un balón que había pasado por las botas de Bryan Gil, Tsygankov y Hugo Rincón desde el centro del campo. El internacional francés gozó de un segundo remate, frustrado esta vez por un Odysseas que lo sacó como pudo con las rodillas. El griego aún no sabía que acabaría siendo el mejor de su equipo.

El público del Sánchez-Pizjuán empezó a inquietarse mientras los de Míchel salían cada vez más beneficiados. También porque el árbitro Gil Manzano dejó claro que una acción absolutamente involuntaria de Vitor Reis no era penalti y porque un golpe de fortuna quiso que un malentendido entre Blind, que la dejó atrás, y Gazzaniga, que la vio pasar sin poder llegar, acabara en un gol en propia del neerlandés. El balón se estrelló en el palo.

Jugar con los nervios locales era lo mejor que podía hacer el Girona, además de tener más acierto. A los sevillistas les bastó un nuevo disparo de Bryan Gil a Odysseas y los de Matías Almeyda se deshicieron. Los gritos contra el técnico del Sevilla y de «directiva dimisión» inundaban el estadio, repercutiendo directamente en los jugadores. Las caras de los delanteros Akor Adams y Maupay lo decían todo, o más bien nada. Igual que el disparo a las nubes de Carmona entre miles de silbidos críticos. Y después, un córner malgastado directamente fuera.

Paradas claves

En esa situación, los blanquivermellos habrían goleado en la primera parte si no fuera por las paradas de Odysseas. El portero fue el único que se interpuso en el camino del gol del Girona.

Como ya le ha ocurrido contra varios equipos esta temporada, el Sevilla hizo un triple cambio que se notó de inmediato con la presencia sobre el terreno de juego de Ejuke, un jugador rápido y desequilibrante, Juanlu y Oso. El Girona también realizó un retoque, quizá obligado, con la sustitución de Echeverri por Vanat.

Durante unos momentos, los gerundenses no sabían qué estaba pasando. Gudelj intentó sorprender desde la frontal con un disparo potente que salió desviado por encima del larguero. Pero Gazzaniga también tuvo que salir para evitar el peligro. Parecía que ambos equipos se habían intercambiado los papeles hasta que los de Míchel hicieron clic a tiempo para recuperar el control del partido.

Golazo de Kike Salas

Lemar se topó esta vez con Kike Salas, que envió su remate a córner. Y Hugo Rincón, forzado, fuera. El Girona era mejor, aunque el Sevilla, con tantos cambios, ya no era el de la primera parte. Unos minutos muy tensos hicieron que la cincuentena de aficionados blanquirojos que pudieron acudir al partido lo vivieran con el corazón en un puño mientras aplaudían la actuación de Gazzaniga, que tuvo trabajo con Oso y Maupay. El portero argentino demostró tener una resiliencia brutal. Pero no pudo hacer nada para detener el disparo potente de Kike Salas a un minuto para el final. El Girona llevaba rato jugando con fuego y acabó quemándose.

Solo Stuani, en un cambio de balonmano, podía devolver la victoria. El killer uruguayo entró para intentar sentenciar con un penalti que daba los tres puntos a un Girona, pero no pudo engañar a Odysseas. Cómo no, el gran héroe de su equipo.