Flick, un devoto de La Masia: "Tommy me recuerda a De Jong, podría ser su hermano pequeño"

Nada más marcar Marc Bernal su golazo, disfrazado de delantero potente y, a la vez, sereno, Flick mostró su euforia. Y de inmediato giró la mirada hacia el córner donde se encontraba calentando Tommy Marqués, un joven de 19 años. Lo llamó a su lado, le dijo que se divirtiera en el campo y que no pensara en nada más. Dicho y hecho. Jugó solo nueve minutos y no falló ni un solo pase: seis realizados, seis correctos (100% de acirto)

Ese Tommy, rubio y elegante jugador que llegó al Barça hace más de una década. Era verano de 2015 y debutó en el Benjamín B. Venía del Europa y se ha ido cociendo a fuego lento con cesión incluida a la DAMM. Se ha creado en La Masia , esa infinita factoría de centrocampistas, hasta convertirse, como dijo el alemán tras golear al Mallorca, en el noveno (décimo si se incluye a Pau Víctor) que asoma al primer equipo procedente de la cantera.

Nueve ¿o diez? pero en apenas año y medio demostrando que Flick es un ferviente devoto, creyente absoluto de la Masia. "¿El debut de Tommy? Esta es nuestra manera y creo que también es bueno para el club", reconoció el entrenador del Barça.

Marc Bernal corre feliz tras marcar el gol, el 3-0, perseguido por Roony Bardghji. / Jordi Cotrina

Basta ver cómo empezó Flick ante el Mallorca. Arrancó con siete jugadores nacidos en esa academia sin igual, con Cubarsí, Eric y Balde completando la mayoría de la defensa. Koundé era un extraño ahí, al igual que Joan García. En el centro de campo los tres eran de casa: Casadó, Fermín y Olmo. Y arriba, Lamine era el sello genuino de un ataque completado por Lewandowski y Rashford. Flick terminó el pasado sábado con Bernal y Tommy Marqués escoltando a Casadó.

Récord igualado

Ante el Mallorca, Flick igualó el registro de siete futbolistas de La Masia en el once inicial, algo que ya hizo ante el Olympiacos (6-1) y el Alavés (3-1). Pero no es algo provisional en el técnico azulgrana. Ya en la pasada temporada también alineó a siete ante el Espanyol en Montjuïc en la primera vuelta (3-1) y luego, ya con el título de Liga en el bolsillo, en la última jornada en San Mamés ante el Athletic (0-3).

Tommy Marqués, en un lance del Barça Mallorca que significó su debut. / Jordi Cotrina

"Lo de La Masia es algo totalmente diferente”, subrayó Flick, enamorado de un estilo de juego singular que se construye con paciencia en las categorías inferiores del Barça, donde no todos los caminos son iguales. Lamine es un elegido, que ni pisó el filial. Idéntica ruta trazó en su día Pau Cubarsí, ambos acunados por Xavi, el miso técnico que vio cosas que nadie había visto antes en Fermín.

Lo del alemán es un flechazo a primera vista. Flechazo documentado desde el trabajo. En mayo, cuando se reunió en Londres con Deco y Bojan, se presentó con un dossier detallado y trabajado al máximo donde tenía subrayados dos nombres: Marc Casadó y Marc Bernal. Ambos fueron titulares desde su primer día en Mestalla (agosto 2024).

Flick para un balón que le cae cerca del banquillo. / Jordi Cotrina

No pidió Hansi a Zubimendi ni a Guido Rodríguez. Ni ningún otro fichaje. Un año antes (mayo 2023), y tras la marcha de Busquets, Xavi sí verbalizo que contratar a "un medio centro era prioritario" para recomponer el equipo tras ese agujero negro que dejó 'Busi'.

Llegó Flick y encontró el tesoro abajo. En esas carpetas, con informes precisos que obtuvo tras meses de análisis, mientras aguardaba la llamada de Pini Zahavi, su nuevo agente, para reunirse con Deco y Bojan en Inglaterra.

Larga espera

Cuando llegó el alemán, ya tenía todo diseñado. Los elegidos estaban en su lugar antes de tiempo. Los demás acabarían llegando. "Respetamos mucho el trabajo que se hace en La Masia. Tommy tiene mucho potencial y ya se ve en los entrenamientos. Para él, ha sido un sueño", comentó el alemán, enamorado de lo que le ofrece este joven que ha estado más de una década aguardando este momento que vivió en los minutos finales del duelo con el Mallorca.

"Tommy puede jugar en varias posiciones. De 'seis', de 'ocho', de 'diez' o incluso de lateral derecho... Es muy maduro, me recuerda a Frenkie, podría ser su hermano pequeño" Hansi Flick — Técnico del Barça

Y eso que estaba iniciando la temporada 23-24 como cedido en la Damm, aunque a mitad de curso retornó al Juvenil B azulgrana. En septiembre de 2025 debutaba con el Barça Atlétic donde ha completado apenas 15 partidos, seducido como tenía a Flick desde que coincidió con él.

"Puede jugar en varias posiciones", declaró el alemán. "De 'seis', de 'ocho', de 'diez' o incluso de lateral derecho... Tiene confianza con el balón, juega con la cabeza alta y toma muy buenas decisiones. Es muy maduro, me recuerda a Frenkie, podría ser su hermano pequeño", añadió Flick, quien en un inacabable catálogo de elogios ya dejó dicho que lo ve en el primer equipo la próxima temporada.

No ha llegado aún el técnico a dirigir 100 partidos con el Barça (suma 96 en este momento), pero ha abierto la puerta a nueve jóvenes (diez si se incluye a Pau Víctor), chicos que no imaginaban llegar tan pronto a la elite.

"No me entra en la cabeza todavía"

Chicos como Marc Bernal, Gerard Martín, aunque solo estuvo un año en el filial, Sergi Domínguez, Andrés Cuenca, Toni Fernández y Dani Rodríguez que tuvieron ese honor la pasada temporada. O jóvenes como Jofre Torrents, 'Dro' Fernández, una debilidad de Flick antes de que se fuera al Paris SG en este mercado de invierno, y Tommy Marqués, quienes hollan en este curso la cima.

"No, no me entra en la cabeza todavía. Es un sueño hecho realidad. No puedo describir el sentimiento. ¡Imaginate" ¡He jugado en el Camp Nou!", confesó asombrado el "hermano pequeño" de Frenkie.