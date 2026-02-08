El Espanyol visita al Villarreal en su momento más bajo: "Hay que recuperar el espíritu que teníamos"

Parecía claro que mantener la velocidad de crucero que llevaba el Espanyol durante 2025 sería complicado. El equipo llegó a ocupar zona de Champions y ahora sigue sexto pese a encadenar cinco jornadas sin ganar. Un punto de 15 posibles han llevado algo de desánimo a los pericos, una sensación que quiere combatir Manolo González con un volantazo en la complicada visita de este lunes (21 horas) al Villarreal.

"Lo primero es recuperar nuestra fortaleza, que es la portería a cero. Así encadenamos las cinco victorias. Muchos detalles que antes iban a favor, ahora están en contra. Debemos competir al máximo nivel. Nos enfrentamos a una de las cuatro mejores plantillas de la Liga, pero estamos convencidos de que podemos lograr los tres puntos", analizó este domingo el técnico, que no podrá contar con Romero ni Terrats por la cláusula del miedo impuesta por el Villarreal, propietario de ambos.

Ngonge, en el foco

Quien sí podría debutar es Ngonge, el único fichaje del mercado de invierno, destinado a agitar la parcela ofensiva. "Puede jugar como Gerard en el Villarreal. Rinde más partiendo desde la derecha y así Dolan puede jugar en la izquierda", apuntó Manolo, que insistió en la receta para alzar el vuelo. "He insistido en que estemos tranquilos. Para mí el partido del Barça fue el mejor de esta mala racha. Es verdad que las cosas no siempre van como queremos. Hay que tener calma y no tirar por la borda todo lo que hemos hecho".

Aunque el Espanyol se ubica en la zona alta desde hace varias semanas, Manolo tiene clara la ruta. "Debemos ganar otra vez y llegar cuanto antes a los 42 puntos. No se puede mirar a Europa si no tienes esa cifra. Tenemos que recuperar el espíritu que teníamos. Somos un buen equipo fuera de casa y hay que seguir en esa línea para continuar creciendo", concluyó el preparador gallego.