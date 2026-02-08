Motor
La campeona del mundo sigue reinando: Berta Abellán gana el Trofeo FIM X-Trial por segundo año consecutivo
Ha llegado a la cima y no piensa bajarse. Berta Abellán ha dado con la tecla y sigue dominando el mundo del trial. La catalana se proclama campeona después de vencer en Barcelona y gana el Trofeo FIM X-Trial Femenino por segundo año consecutivo.
Abellán partía como gran favorita tras ganar el Mundial y dos veces seguidas en Barcelona, donde ha conseguido, con la victoria este domingo, igualar el récord de Emma Bristow. El evento reunirá por primera vez en la ciudad a dos dobles campeones del mundo: Abellán y Toni Bou, claro favorito en la categoría masculina, quien también ha ganado por su parte la competición.
La piloto catalana se ha enfrentado en la prueba en la capital barcelona a las mejores clasificadas de la general: Andrea Sofía Rabino, Denisa Pechackova, Kaytlyn Adshead y Alice Minta. Con a victoria y arropada por un Palau Sant Jordi, Abellán sigue viviendo un sueño bien dulce que lleva toda la vida trabajando. Ahora, a disfrutar de nuevo con un nuevo trofeo mundial entre sus manos.
