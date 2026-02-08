Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La campeona del mundo sigue reinando: Berta Abellán gana el Trofeo FIM X-Trial por segundo año consecutivo

Entrevista serie Ellas siempre estuvieron con Berta Abellán, piloto de trial FOTO de ZOWY VOETEN

Entrevista serie Ellas siempre estuvieron con Berta Abellán, piloto de trial FOTO de ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC

Laia Bonals

Laia Bonals

Ha llegado a la cima y no piensa bajarse. Berta Abellán ha dado con la tecla y sigue dominando el mundo del trial. La catalana se proclama campeona después de vencer en Barcelona y gana el Trofeo FIM X-Trial Femenino por segundo año consecutivo.

Abellán partía como gran favorita tras ganar el Mundial y dos veces seguidas en Barcelona, donde ha conseguido, con la victoria este domingo, igualar el récord de Emma Bristow. El evento reunirá por primera vez en la ciudad a dos dobles campeones del mundo: Abellán y Toni Bou, claro favorito en la categoría masculina, quien también ha ganado por su parte la competición.

La piloto catalana se ha enfrentado en la prueba en la capital barcelona a las mejores clasificadas de la general: Andrea Sofía RabinoDenisa PechackovaKaytlyn Adshead y Alice Minta. Con a victoria y arropada por un Palau Sant Jordi, Abellán sigue viviendo un sueño bien dulce que lleva toda la vida trabajando. Ahora, a disfrutar de nuevo con un nuevo trofeo mundial entre sus manos.

