El Barça agencia su victoria en Las Gaunas con tres goles en cinco minutos (0-3)

Tres goles en cinco minutos. No necesitó más el Barça en Logroño para llevarse la victoria. Después de una primera parte neutra, en el segundo tiempo las azulgranas pusieron un par de marchas más y arrollaron. Carla Julià, Kika y Vicky López le cambiaron el signo al partido en un santiamén.

La primera parte fue aséptica. Muy pocas ocasiones para el Barça de Pere Romeu, la más clara de Salma Paralluelo cuando envió el esférico directamente al poste. Pero no terminaba de crear peligro el conjunto catalán. Pese a tener el control del ésferico, atacar y crear, intentaron darle siempre una vuelta extra de tuerca. Le costó encontrar la sencillez, que a veces en el fútbol es recompensada.

En la segunda parte, el Barça volvió a la simplicidad. En el mejor de los sentidos. Volvió a la esencia del fútbol, a hacerlo fácil, a no querer buscar ese paso extra bonito. Fue y jugó. Y los goles empezaron a caer. Carla Julià marcó el primer tanto de las azulgranas, remató un balón que salió de una combinación milimétrica entre Graham Hansen y Vicky López para que la noruega habilitara a la joven azulgrana. La futbolista, desde que fichó y debutó este año con el primer equipo del Barça, sigue "en una nube".

Sin especular

En la siguiente jugada fue Kika quien puso el segundo. Cruzó un balón imposible para Miralles, que por mucho que se estiró no rozó el balón. Y, a los dos minutos, llegó el turno de Vicky, que selló el arreón azulgrana con el tercero. La centrocampista madrileña se sacó de la manga un disparo fuerte al fondo de la red. Nada de especular, pilló un balón que salió despedido después de un mal despeje de la guardameta y lo envió dentro de la portería. Y es que, a veces, el fútbol no quiere adorno, si no empuje.

Y, ya con la ventaja afianzada en el resultado, el Barça no tuvo prisa. Siguió cocinando un partido que se había adjudicado en apenas 5 minutos. Hubo tiempo para más futbolistas del filial, como Maria Llorella, que debutó con el primer equipo azulgrana. Y es que el Barça viajó a Logroño con una convocatoria corta de 14 futbolistas del primer equipo (dos de ellas porteras).

Marta Torrejón e Irene Parades no viajaron por motivos personales, así como tampoco Alexia Putellas por una contusión en el cuádriceps. La lesión de Laia Aleixandri, que esta semana se confirmó que se perderá lo que resta de temporada por la rotura del cruzado de su rodilla derecha, se sumó a una lista también sin Mapi León. Sin centrales, el Barça jugó el partido abonado a la cantera, que está respondiendo con creces ante el reto.