Suspendido el Sevilla-Girona por el temporal de lluvias: el partido se jugará este domingo a las 16.15 horas

La borrasca Marta llegó este sábado a Andalucía con precipitaciones fuertes y persistentes y un aviso naranja en Sevilla. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos en las ocho provincias: naranja en Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla, y amarillo en Córdoba, Jaén y Málaga. Ante esta situación, el Sevilla FC comunicó a LaLiga que su postura es que «prefieren no jugar» a causa del temporal y, finalmente, la patronal de clubs ha accedido a suspenderlo tres horas antes del inicio del encuentro, previsto para las 18.30 horas de este sábado. El partido se jugará finalmente este domingo a las 16.15 horas.

El club de Nervión argumenta que prefiere aplazar el enfrentamiento porque no quiere que los aficionados que vienen de fuera de la capital tengan que recorrer 30, 40 o 50 kilómetros en «estas condiciones adversas».

Reticencias de LaLiga

El Sevilla trasladó a las autoridades y a LaLiga su posición, pero al mismo tiempo dejó claro que la potestad recaía en LaLiga, que era quien debía decidir si se disputaba o no el Sevilla FC-Girona FC. En primer lugar se decidió suspender el encuentro para este sábado y después se fijó este domingo 8 de febrero como nueva fecha.

El organismo presidido por Javier Tebas se mostró en todo momento contrario a suspender el partido y el Sevilla recurrió a la Subdelegación del Gobierno, que también solicitó su suspensión, al igual que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. LaLiga no tuvo más remedio que acceder a la suspensión del encuentro.

125 entradas

En su comunicado, el Girona "lamenta los inconvenientes que esta decisión haya podido ocasionar a los aficionados desplazados". La suspensión del partido ha afectado a más de un centenar de personas del cuadro catalán, teniendo en cuenta que el club blanquirrojo vendió 125 entradas para la zona visitante del Sánchez Pizjuán.

Noticias relacionadas

La Subdelegación del Gobierno de Madrid ya suspendió por alerta roja un partido hace dos temporadas, el 3 de septiembre de 2023, en la jornada 4, entre el Atlético de Madrid y el Sevilla FC. El Girona, en cambio, no se había encontrado nunca en esta situación en la LFP.