Suspendido el Rayo-Oviedo por el mal estado del césped de Vallecas: "No reúne las garantías necesarias"

LaLiga ha aplazado el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo previsto para este sábado por el mal estado del campo de Vallecas, debido, entre otras causas, al temporal de los últimos días. La decisión se toma para "velar por la integridad física de los jugadores". "En el momento actual, el terreno de juego no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad", ha indicado el ente dirigido por Javier Tebas en un comunicado.

No obstante, LaLiga ha destacado los "importantes esfuerzos" realizados por el Rayo Vallecano durante la semana. Pero, pese a cambiar todo el césped para que el nuevo estuviera en buen estado, no se puede "garantizar la integridad de los futbolistas". La previsión meteorológica prevista para este sábado, con fuertes lluvias y posibilidad de nieve en la capital, unido a la evolución del estado del terreno de juego, ha hecho a LaLiga tomar esa decisión.

El partido, que debía jugarse a las 14:00 horas de este sábado, será trasladado a una fecha aún por determinar. De conformidad con la normativa, se establecerá un plazo para la presentación de propuestas.

Un problema que viene de largo

La decisión de LaLiga no es más que la gota que rebosa el vaso en Vallecas. El estadio del Rayo está en el ojo del huracán desde hace meses, con quejas de los propios jugadores y del técnico vallecano, Iñigo Pérez. En las últimas semanas, han mostrado en reiteradas ocasiones su disconformidad con el mal estado del terreno de juego, tildándolo de "vergüenza" o descalificándolo como "no apto para un club de Primera".

Esas quejas provocaron que la directiva, antes de acometer una reforma íntegra del césped, tratase de buscar otra fórmula para solucionar el problema. Se decidió un tratamiento conservador que no funcionó en las zonas de las áreas y los laterales y, al comprobar que no había mejoría, se optó por cambiarlo por completo.

Noticias relacionadas

A esto se une el choque entre el presidente del club, Martín Presa, que pretende construir otro campo más grande y moderno en otra ubicación, y la Comunidad de Madrid, propietaria de las instalaciones, que apuesta por reformar el actual. La mayoría de vecinos de Vallecas y simpatizantes del Rayo también se niegan en rotundo al traslado, considerando que la solución está en modificar el actual.