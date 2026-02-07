Del Pirineo a los Juegos Olímpicos: el 'skimo' es la disciplina de moda

España podría conseguir este año en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina llegar a lo más alto en la modalidad de esquí de montaña de la mano de Oriol Cardona, pero este llamativo hecho es tan solo una muestra más de que el 'skimo' no deja de crecer y se desarrolla día a día con los Pirineos como telón de fondo. Cada vez es más habitual en las estaciones de esquí catalanas ver a esquiadores subiendo paso a paso, parsimoniosamente equipados con esquís de fijaciones técnicas y pieles de foca por las laderas para terminar esquiando 'fuera de pistas' por caminos espectaculares y poco transitados. La imagen es claramente reconocible y cada vez más habitual e incluso personajes como Carles Puyol han compartido su práctica en sus redes sociales.

El ascenso hasta la cima es muy característico en esta modalidad, ya que se lleva a cabo con unos esquís ultraligeros especiales puestos. Para conseguir agarre en la nieve en pendiente, los esquís se revisten por la suela con unas capas llamadas 'skins' o 'piel de foca' que aportan mayor agarre y permiten ascender. Por otro lado, las fijaciones técnicas se anclan a la parte frontal de la bota y dejan libre el talón para poder realizar el movimiento de tobillo y caminar sobre la nieve. Y los bastones en esta modalidad tienen un papel fundamental para guiar el ascenso así como curiosamente, la mochila es obligatoria en muchos formatos incluso competitivos ya que suele incorporar un sistema para portear esquís.

La disciplina es muy tanto en los ascensos prolongados que se endurecen con respecto al alpinismo clásico por la falta de agarre y la complicación añadida de la nieve, como por los descensos técnicos y rápidos que les suceden. Así, aunque la travesía nace como una experiencia personal y sensorial en plena naturaleza, la competición ha convertido ese mismo gesto en un deporte reglado. La Federación de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme) detalla tres modalidades clave: la Individual, la “más larga y clásica”, con varias subidas y bajadas y un tramo a pie con crampones; la Vertical, centrada únicamente en la subida; y el Esprint, formato corto y explosivo que mezcla ascenso con esquís, un tramo a pie con los esquís en la mochila y un pequeño descenso, resolviéndose por series hasta la final en poco más de 3 minutos.

Estas modalidades darán el salto y debutarán en los JJOO de invierno la próxima semana tras haber sido parte de los Juegos de la Juventud de Lausane 2020 y haberse desarrollado bajo el paraguas de la Fedme, pero hace más de cien años que existen en el Pirineo. El próximo año, La Molina celebrará el centenario de la primera carrera registrada del mundo de esquí de montaña ‘civil’ (ya que hasta entonces eran de índole militar). “Tenemos una amplia tradición en este deporte en Catalunya y esto nos ha permitido que evolucione y se adecue la técnica y el conocimiento de todos estos años hasta conseguir llevar a cuatro deportistas al debut de la disciplina en los Juegos Olímpicos y encima en una posición privilegiada de favoritos”, destaca el presidente de la Fedme, Bernat Clarella.

En las últimas décadas, el impulso a esta modalidad ha sido tal que desde la propia Fedme han vivido un aumento exponencial en las licencias federativas y han sido testigos del cambio de tendencias en cuanto a su práctica. En esta hornada de deportistas que competirá en Milán-Cortina 2026, todavía es habitual escuchar que han llegado a este deporte de otras disciplinas, pero el avance del 'skimo' en España ha conseguido ya un cambio generacional y cada vez más deportistas empiezan directamente desde niños en esta modalidad. “Ya tenemos juniors que empiezan directamente a formarse en el esquí de travesía sin venir cedidos de otros deportes, pero también es cierto que tenemos deportistas de otras disciplinas que aquí encuentran una ventaja. Es el caso del esquí alpino, ya que la velocidad de la bajada es un factor importantísimo para nuestra disciplina”, asegura el presidente.

Y es que en el esquí de travesía, ya sea a nivel competitivo o a nivel recreativo, la bajada es siempre el momento más esperado. Es el premio tras el duro ascenso y es lo que puede marcar la diferencia. Fue el caso por ejemplo de Oriol Cardona (el máximo exponente de la modalidad ahora mismo en el panorama mundial) en la Copa de Boí Taüll. Cardona consiguió entrar primero empatado prácticamente con el segundo clasificado porque consiguió adelantarle en la última curva.

Por ello, esta modalidad no suele ser muy practicada por principiantes y requiere de nociones de esquí sobre todo debido al hecho de que se acostumbra a descender habitualmente por canales o 'fuera pistas' complicados. En ese sentido, y más a día de hoy con el elevado riesgo de alud que existe, es un deporte que puede resultar peligroso y se recomienda que durante su práctica se lleven sistemas de detección de víctimas de avalancha (DVA/ARVA), palas o sondas así como nociones básicas de seguridad para poder salir sin sufrir daños en caso de alud.