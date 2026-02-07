Nora Cornell, la gran promesa del snowboard español: "No sé esquiar, empecé con el 'snow' porque en Girona no hay surf"

Nora Cornell (Girona, 2005) será, este domingo, quien abra la veda de la participación de España en los Juegos Olímpicos de Invierno. La 'rider' catalana compite en Milán-Cortina en dos disciplinas, big air y slopestyle. Empieza con la primera de ellas, que consiste en realizar un único salto, aunque su favorita es la segunda, basada en una especie de circuito de obstáculos sobre la nieve. "Me permite ser creativa. En big air, necesitas un truco más destacable o más difícil que igual no tengo, yo soy más técnica, digamos que tengo más variedad de trucos, así que me viene mejor", explica con un llamativo desparpajo que no pierde durante toda la conversación.

La afición por el snowboard le viene de familia.

Mi padre practicaba algo de snowboard y de pequeñas subíamos de vez en cuando, como una vez al año, a La Molina. Después nos fuimos tres años a vivir fuera de Girona y ya fue a la vuelta cuando alquilamos una casa en la montaña a la que íbamos todos los fines de semana en invierno y empecé más en serio.

Nora Cornell, en una competición reciente. / CEDIDA

¿Dónde se fueron a vivir?

A Maui, en Hawái. A mi padre le encanta el windsurf y Maui es una de las mecas. Se fue un mes de vacaciones y a la vuelta le pareció una buena idea irnos a vivir toda la familia allí durante unos años, pensando en que mi hermana y yo aprendiéramos inglés. Mis padres tienen una heladería en Pals, en la Costa Brava y en verano, que es cuando más turismo hay, vivíamos en Girona y luego pasábamos los inviernos allá. He estudiado toda mi vida con el Método Montessori y eso facilitaba trasladar allí el currículum académico.

En Hawái está complicado lo del snowboard, claro.

Claro, ahí es donde aprendí a hacer surf y skate. Y cuando volví, como aquí no hay surf, pues tuve que hacer snowboard. Al venir de esos dos deportes, ya tenía una base hecha.

En Hawaii aprendí a hacer surf y skate. Y cuando volví, como aquí no hay surf, pues tuve que hacer snowboard Nora Cornell

En una superficie o en otra, pero siempre sobre una tabla.

El primer día que subí a la nieve me pusieron unos esquís y yo dije que ni hablar, que yo quería ir de lado. De hecho, no sé esquiar. O sea, me los puedo poner y sé bajar, porque tengo esa agilidad y sé lo que es la nieve y cómo te responde. Diría que sé sobrevivir a una bajada en esquí, pero creo que solo me he puesto unos esquís tres o cuatro veces en mi vida. Dos de ellas en unos campeonatos de España, intercambiando con las compañeras que hacen esquí después de competir y otra más con unos amigos que querían probar el 'snow' y les dije que a cambio me dejaran sus esquís. Pero creo que nunca más.

Sé sobrevivir a una bajada en esquí, pero creo que solo me he puesto unos esquís tres o cuatro veces en mi vida Nora Cornell

¿En qué momento piensa que, además de gustarle, podía convertir el snowboard en su profesión?

Todo empezó sin querer, al volver de Hawái. Yo tendría unos 11 años y me apunté a un club al que iba todos los fines de semana. Al final de la temporada eran los campeonatos de Catalunya. En el club vieron que lo hacía bien y me dijeron de apuntarme, no tenía nada que perder. Total, que no sé si quedé primera o segunda, la federación catalana me incluyó en un programa de seguimiento de freestyle y al año siguiente ya estaba compitiendo y ganando en los campeonatos de España.

Y ahí ya se lo tomó en serio.

En Segundo de la ESO nos internaron en Puigcerdá, a hacer lo que se llamaba Esquí Estudio. Íbamos al instituto a las dos primeras clases de la mañana, el entrenador nos recogía a los cuatro chavales que hacíamos eso para llevarnos a las pistas hasta las tres o cuatro de la tarde y después volvíamos al instituto a hacer un repaso de las clases.

¿Cómo recuerda esa época?

Fue increíble. Éramos cuatro o cinco chicos de la misma edad que de repente estábamos viviendo en un hotel, que era como el sueño de cualquier niño. Tenía 12 años y me hacían la cama por la mañana, era una fantasía. Fue muy divertido, pero también muy diferente a la vida de cualquier otro niño. En Puigcerdá solo estaba un trimestre, el primero y el último los hacía en Girona, así que toda esa parte de hacer tu grupo de amigos en clase era difícil. Era duro ser un niño normal y corriente, aunque también hacías tu grupo de amigos del snow. Tenía sus cosas, pero lo recuerdo como unos años muy buenos de mi vida.

Éramos cuatro o cinco chicos de la misma edad que de repente estábamos viviendo en un hotel, que era como el sueño de cualquier niño. Tenía 12 años y me hacían la cama por la mañana, era una fantasía Nora Cornell

Llegaría un momento en que su progresión le obligaría a salir de casa para competir.

Fue justo en la pandemia. Y fue una putada, porque yo justo empezaba a tener nivel para competir en la Copa de Europa y de repente, ¡pam!, todas las estaciones cerradísimas, lo poco que podíamos hacer era casi clandestino… Hay un paréntesis, pero la temporada siguiente [2022-23] ya pude hacer el circuito entero, luego quedé segunda en la general de la Copa de Europa y eso ya me dio entrada a la Copa del Mundo, que eso fue la temporada pasada… Y ya estamos aquí. O sea, es que ha sido todo superrápido e inesperado.

Nora Cornell. / CEDIDA

¿Y esperaba clasificarse para estos Juegos Olímpicos?

Pues es que yo empiezo en la Copa del Mundo, en 2024, de rebote, porque la chica que tenía que competir se lesionó o no sé qué le pasó. Yo era la suplente y de un día para otro me pusieron ahí, lo hice bien y decidieron darme la plaza para toda la temporada. Nadie esperaba que yo fuera a hacer un buen resultado, porque era muy joven e inexperta en ese tipo de competiciones, y de repente me cuelo en un top14 en Canadá. Eso me subió un montón en el ranking para los Juegos Olímpicos. Es que era impensable, pasé de no tener ni siquiera derecho a participar en la Copa del Mundo a tener la posibilidad de ir a los Juegos.

¿Y hay posibilidad, aunque sea impensable, de que regrese de Milán con una medalla?

No, no, para este año es imposible. Pero para el 2030 voy a lucharlo con todo. Yo quiero dejar claro que estos son mis primeros Juegos, pero no los últimos, voy a luchar durante los próximos cuatro, ocho y doce años si hace falta, siguiendo los pasos de Queralt Castellet, demostrando que en España somos competentes en los deportes de nieve y que podemos estar ahí.

Quiero dejar claro que estos son mis primeros Juegos, pero no los últimos, voy a luchar durante los próximos cuatro, ocho y doce años si hace falta, siguiendo los pasos de Queralt Castellet Nora Cornell

Su vida tiene que ser un continuo ir y venir por el mundo.

Bueno, es verdad que soy un poco nómada. Yo vivo en casa de mi madre en Girona, pero de agosto a abril estamos constantemente viajando con mi entrenador. En un mes podemos tener cuatro días de descanso, estamos yendo de un lado para otro donde esté el mejor park en ese momento y donde haya competiciones: China, Canadá, EEUU, Australia… Donde toque.

Nora Cornell. / WU HAO / EFE

Y todo eso mientras estudia.

Estoy haciendo Derecho y ADE en la UNIR, a distancia, pero creo que ADE lo voy a dejar. Es el primer año y no me está gustando el grado, pero Derecho sí. Siempre que tengo un par de días libres me gusta estudiar, porque no voy a vivir del deporte toda la vida, y ser abogada es algo que me gustaría. Me veo más de abogada que de fiscal o de juez.

¿No tendrá exámenes ahora?

Noticias relacionadas

Pues justo antes de la entrevista estaba mandando un 'mail' pidiendo por favor que me los aplacen, porque empiezan justo el día que tengo la clasificación de slopestyle, se me solapan con los Juegos Olímpicos. Siempre nos ponen facilidades, nos ayudan en todo lo que pueden a los deportistas profesionales.