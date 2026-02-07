Juegos Olímpicos de Invierno
Inyecciones en el pene para saltar más lejos: la polémica de los saltadores de esquí que ha llegado a los Juegos Olímpicos de Invierno
Estas inyecciones podrían permitir agrandar los trajes, uno de los factores más determinantes de este deporte, para saltar más lejos
Italia exhibe su músculo en los Juegos Olímpicos de Invierno
En el salto de esquí, una de las pruebas estrella de los Juegos de Invierno, los trajes de los esquiadores juegan un papel clave. Las opciones de medalla pueden depender de unos pequeños centímetros de más en el mono. Algo que, por muy inverosímil que parezca, ha llevado a algunos de los mejores saltadores de esquí a plantearse la posibilidad de recibir una inyección de ácido hialurónico en el pene para poder aumentar el tamaño del traje y mejorar sus saltos, generando así la primera gran polémica de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 que arrancaron este viernes.
La razón detrás de estas supuestas inyecciones tiene base científica, claro. Los factores más determinantes en los saltos de esquí son la velocidad y la postura del saltador así como el tamaño del mono. Y los monos, cuanto más holgados, más aerodinámicos son. Aumentar el mono en tan solo 2 centímetros puede incrementar la resistencia aerodinámica en un 4%, que se traduciría en un salto cinco metros más lejano, según un estudio publicado en la revista científica Frontiers.
Agrandamiento temporal
Estas pequeñas ganancias pueden llegar a ser tan decisivas en la carrera por las medallas que, supuestamente, algunos esquiadores se habrían planteado inyectarse ácido hialurónico en el pene para agrandarlo y poder llevar un traje algo más holgado, saltando así algo más lejos.
Esta agrandamiento, según el doctor alemán Kamran Karim, entrevistado por el diario Bild, es temporal. "Existe la posibilidad de lograr un engrosamiento óptico temporal del pene mediante la inyección de parafina o ácido hialurónico. Sin embargo, no es posible alargarlo de este modo. Además, este tipo de inyecciones no están médicamente indicadas y conllevan riesgos", expone.
Sometidos a un escáner 3D
La normativa actual establece que el mono puede ser hasta 4 centímetros mayor que la circunferencia del saltador en cualquier punto del cuerpo. Además, al inicio de cada temporada, los esquiadores pasan por un escáner tridimensional en el que se toma como referencia el punto más bajo de la entrepierna. Estos datos son los que deben utilizar para diseñar las medidas oficiales del traje.
Así, la trampa que algunos esquiadores se habrían planteado habría sido aumentar temporalmente el tamaño de la entrepierna con dichas inyecciones antes de realizar el escáner 3D y poder competir con un traje más holgado que les permita una ligera ventaja aerodinámica.
