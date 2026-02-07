Jan, Floren, fíchame algo, por Marc Menchén

Cada mercado de invierno vuelve la misma sensación: unos gastan mucho, otros casi nada, y siempre aparece la pregunta de por qué la Premier League lidera el gasto mientras LaLiga suele situarse en la parte baja del ranking. Para entenderlo, conviene explicar cómo funciona realmente el mercado de fichajes, que este invierno ha superado los 1.900 millones de dólares de inversión a nivel global, según FIFA. Eso es un 18% menos que el invierno anterior, pero todavía más de un 20% por encima del récord previo de 2023.

Mucho movimiento, aunque no necesariamente mejor planificación. El mercado funciona como un sistema de tuberías por el que este invierno han pasado 5.900 traspasos a nivel internacional. Alguien mete el dinero en uno de los conductos —un gran fichaje— y ese capital empieza a circular por el resto del sistema. Un club vende, refuerza su plantilla o sanea cuentas; otro recibe ese dinero y vuelve a invertir; y así sucesivamente, hasta que alguien hace una gran caja esa temporada.

Por eso no es casualidad que clubs como Crystal Palace o AFC Bournemouth aparezcan en el top-10 de gasto europeo este invierno. El Manchester City les inyectó cerca de 100 millones en dos operaciones. El Palace gastó parte de ese dinero en el Tottenham Hotspur, que a su vez dio una alegría al Atlético de Madrid. Incluso fuera de Europa, el Flamengo dio gasolina al West Ham United, que terminó regando a la SS Lazio. Las tuberías funcionan.

El Bix Six

Aquí está la gran diferencia. La Premier tiene un mercado interno enorme. El Big Six insfufla cada año decenas de millones en el resto de los clubs ingleses comprando a sus mejores jugadores. Eso permite que su clase media se intercambie piezas, se refuerce y, llegado el momento, salga a comprar talento al resto de Europa, con Francia y España como mercados predilectos.

En España, históricamente, Real Madrid y FC Barcelona no han ejercido ese papel dentro de LaLiga salvo ocasiones puntuales. Primero, porque sus canteras son capaces de generar talento propio equivalente o incluso superior al que pueden pescar en otros equipos. Segundo, porque al final suelen buscar piezas complementarias en otros países. Ese rol de gran comprador interno lo acaba ejerciendo el fútbol inglés.

A partir de aquí, la gran discusión. Si continuamos midiendo nuestra competitividad según la capacidad de gasto, siempre estaremos olvidando la inversión que cada año se realiza en España en cantera. Y gastar mucho, especialmente en invierno, suele hablar más de una planificación mejorable que de fortaleza estructural. Pero sí, ojalá llegue un día en que las tuberías de LaLiga puedan cerrar compuertas con la Premier y el talento no tenga tanta prisa por salir.