Inglaterra abochorna a Gales e Italia demuestra su progresión ante Escocia

Inglaterra mostró este sábado, en Londres, el abismo que existe entre su rugby y la que fuera una de sus grandes e históricas rivales, Gales, en el torneo más antiguo del mundo. Los locales son, junto a Francia, ganadores del partido inaugural contra Irlanda, los favoritos para llevarse la presente edición y esta tarde vapulearon sin piedad a sus vecinos con un 48-7. Y con el choque ya cerrado al descanso con 29-0.

Dominadora en la década de los 70 con jugadores que son leyenda de este deporte y marcaron a generaciones de aficionados, y vencedora del Seis Naciones no hace tanto, lo hizo en 2019 y 2021, hoy el XV del Dragón fue sobre el césped de Twickenham una sombra de lo que fue, sin opción alguna sobre el XV de la Rosa.

Ni el zaguero Rees-Zammit, que regresó a vestir de rojo tras intentar triunfa en la NFL, ni el nuevo seleccionador, Steve Tandy, dieron esperanzas de cara al futuro a sus seguidores. Gales ha ganado "la cuchara de madera", que se lleva la selección que pierde todos sus encuentros, en las dos últimas ediciones del Seis Naciones.

Italia-Escocia. / RICCARDO ANTIMIANI / EFE

Italia, en crecimiento

Por su parte, la Italia que dirige el argentino Gonzalo Quesada, mostró de nuevo su progresión al derrotar a Escocia en un emocionante partido (18-15) que se decidió en los últimos minutos, cuando la defensa de la "azzurra" arruinó un largo ataque de los visitantes, que de haber cruzado la línea de marca local hubiera dado el triunfo al XV del Cardo.

Italia ya ganó en el Olímpico (31-29) el último choque en el que los escoceses viajaron a Roma en 2024 y en las dos últimas temporadas del Seis Naciones evitó la "cuchara de madera" que se lleva el que pierde todos sus partidos y que normalmente desde que ingresó en 2000 en esta competición se llevaba ella. Este sábado fue la tercera vez en las que los transalpinos se han impuesto a Escocia en los últimos 16 encuentros.