El Barça bate al Bidasoa (37-31) y jugará la final de la Copa de España contra el Valladolid

El Barça no dejó resquicio alguno para la sorpresa ante el Irudek Bidasoa y superó al conjunto vasco en la segunda semifinal de la Copa de España de Balonmano (37-31), citándose para la final del torneo -que se celebra en la ciudad grancanaria de Telde- ante el Recoletas Atlético Valladolid, que superó en el otro duelo al Dicorpebal Logroño La Rioja.

La dupla formada por el luso Luis Frade y el francés Timothey N’Guessan, ambos con 8 goles, capitalizaron gran parte del protagonismo en el equipo catalán, desactivando así los esfuerzos de Gorka Nieto (5) e Iñaki Cavero (4).

La contundencia de Frade

Los azulgranas comenzaron marcando distancia con los goles de un más que contundente Luis Frade, desactivando la defensa amarilla con un 5-2 de partida. No obstante, la escuadra irundarra reaccionó con el paso de los minutos y, a pesar de la exclusión de Aleix Gómez, consiguió mantenerse viva con tantos de Jevtic y Xavi González (8-6).

A partir de ahí, el galo Timothey N’Guessan comenzó a sacar a pasear su brazo para estirar de nuevo la ventaja del equipo catalán (12-7), provocando un segundo cortocircuito en los pupilos de Alejandro Mozas.

Sin embargo, el Irudek comenzó a correr al contraataque y fruto de ello logró meterse en el choque a través de los arreones fugaces de Nevado y Salinas (13-11). Además, sacó a relucir la veteranía del meta Leo Maciel para erosionar las embestidas azulgranas y, por momentos, parecía equilibrar la papeleta.

Cuatro arriba al descanso

Pero fue un espejismo. Con ventaja nominal por otra exclusión, el Barcelona recuperó la renta de cinco goles en pleno ecuador de la primera parte (17-12), con Petar Cikusa de protagonista en este nuevo repunte.

El Bidasoa lanzó un nuevo órdago con el 18-16 en el electrónico y balón para ponerse a un tanto, pero en los últimos instantes el Barça tomó oxígeno con la conexión Petar-Ludo, sellando el 20-16 al cierre del primer tiempo.

Pausa táctica

En la reanudación, los hombres de Carlos Ortega intentaron administrar la renta con Makuc, Frade y N’Guessan. Con cada diana del Bidasoa reaccionaba de inmediato el Barça con otro, lo que comenzó a pasar factura en los de Irún (25-22 en el minuto 38).

Bajó el ritmo realizador al mismo tiempo que aumentaban los errores en ambos lados de la pista. Al mismo tiempo el meta Emil Nielsen cortó de cuajo el caudal ofensivo del Irudek, provocando un nuevo tiempo del conjunto vasco con 28-23 en el electrónico.

De poco sirvió la pausa táctica, ya que los azulgranas incrementaron la renta a siete goles (30-23). Salvo escaramuzas puntuales de Gorka Nieto y Jevtic, el Barça se fue acomodando sobre ese colchón de cinco goles incluso con el intercambio posterior de golpes.

La sentencia

Con 35-30 a falta de cinco minutos para la conclusión, Nevado mandó un balón a la madera que pudo revivir al Bidasoa, pero en cambio llegaría el tanto de N’Guessan con el que ya ataba medio partido para el conjunto catalán.

Al final, 37-31 para un Barça que se mete con solvencia en la final del torneo copero, en la que se medirá este domingo (13.30 horas) al Recoletas Atlético Valladolid.

Ficha técnica:

37. Barça (20+17): Emil Nielsen (p.), Antonio Bazán (-), Dani Fernández (4), Jonathan Carlsbogard (1), Ian Barrufet (3), Dika Mem (1), Djordje Cikuša (-), Viktor Hallgrimsson (ps.), Blaž Janc (2), Timothy N’Guessan (8), Aleix Gómez (-), Óscar Grau (-), Domen Makuc (3), Seif El-Deraa (-), Ludovic Fàbregas (4), Luis Frade (8), Djorde Cikusa (2) y Petar Cikuša (1).

31. Irudek Bidasoa Irún (16+15): Maciel (p.), Cavero (4), Tua (4), Jevtic (2), González (2), Furundarena (-), Esteban Salinas (4), Rodrigo Salinas (-), Mujica (1), Raix (-), Mielczarski (3), Nevado (3), Nieto (5), García (3), Skrzyniarz (ps.) y Valles (-).