CAMP NOU, 16.15 H.
La alineación del Barça ante el Mallorca: Casadó entra por De Jong
Un relevo en la alineación que presentará el Barça ante el Mallorca llama la atención: Frenkie de Jong, uno de los fijos, es suplente. Le releva en el centro del campo Marc Casadó, que esta temporada aparece poco en la formación inicial. En Albacete tuvo la oportunidad Marc Bernal.
La suplencia de De Jong tiene que ver con la inminencia del choque copero ante el Atlético el próximo jueves y la visita a Girona, ya que está apercibido de sanción en la Liga. Ausente Pedri, es el mediocentro preferido de Flick y puede prescindir de él ante el Mallorca, un partido presuntamente más asequible que el del Atlético y en el Camp Nou. También está apercibido Gerard Martín, y también es suplente.
Sin Pedri, Flick está convencido del funcionamiento del centro del campo con Dani Olmo y Fermín ejerciendo de interiores. Por la lesión de Raphinha, Marcus Rashford se impone en la banda izquierda. El inglés repite con Lamine Yamal y Lewandowski, que será el capitán del equipo.
En defensa, Koundé y Cubarsí regresan a la formación titular en lugar de João Cancelo y Ronald Araujo, que jugaron el partido copero en Albacete.
La alineación es la siguiente: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Balde; Casadó, Olmo, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski, Rashford.
