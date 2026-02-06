Víctor Font dice que no contaría con Deco y Flick defiende su relación de complicidad con el director deportivo

Víctor Font ha explicado esta mañana en Rac1 que cuenta con Hansi Flick pero no con Deco en caso de ganar las elecciones del 15 de marzo. Nada sorprendente, pero ha dado pie a hablar de ello en la rueda de prensa previa al partido del Barça contra el Mallorca de mañana en el Camp Nou (16.15 horas).

"Deco es un cargo de confianza de Joan Laporta y Alejandro Echevarría", ha justificado el principal aspirante de la oposición. Font ha hablado de una estructura "que encajará mejor con el trabajo de Flick. Lo que veremos en los próximos días es un proyecto de fútbol trabajado". La semana que viene planea un anuncio en este sentido.

Una respuesta que ha dado pie a preguntar a Flick por ello, quien recientemente manifestó su preferencia de que no se toque nada y todo quede como está. Al fin y al cabo, a él lo eligio Laporta. Y el alemán blandió la bandera de la confianza y complicidad establecida con el actual director deportivo.

"Estoy muy contento con esta situación porque creo que nos tenemos confianza. Buscamos los mismos jugadores, mantenemos la misma filosofía y nos deja trabajar, que es lo más importante. No había tenido esto nunca y lo valoro mucho", ha destacado el entrenador.

La importancia del buen ambiente

El otro eje de la rueda de prensa ha girado alrededor de la declaración de Ronald Araujo y la actitud paternal de Flick con él y el resto de la plantilla. Un elogio inusual en el ultracompetitivo ambiente de un vestuario profesional. Aquí el técnico alemán ha valorado la importancia de generar un buen ambiente interno, clave a su parecer para el funcionamiento óptimo del grupo.

"Yo creo que a veces soy el abuelo, no el padre, por la edad", ha reído. "Lo importante es que el jugador nos pueda dar todo lo que tiene, igual que en cualquier empresa. Estás más relajado y motivado para dar más de ti mismo si estás a gusto. Es uno de mis principios. Cuido de ellos para que tengan un mejor rendimiento, siempre concentrados y dando el máximo por este club. Valoro mucho el buen ambiente. No es solo lo que se hace en el césped, también todos tienen que ser respetados como se merecen y necesitan. Es una buen base para nuestra relación, nadie está por encima de nadie, todos en el mismo nivel".

Noticias relacionadas

Para el partido contra el Mallorca no podrá alinear aún a Raphinha. Se ha impuesto no ir con prisas con él. "Tenemos que esperar, ir día a día. Ahora mismo creo que en el momento en que sienta que puede entrenar con nosotros y reciba luz verde del personal médico, lo hará. Tenemos que ir paso a paso", manifestó.