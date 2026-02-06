Sorteo de semifinales de la Copa del Rey y Copa de la Reina, en directo: equipos, cruces y fechas en vivo

La Copa del Rey 25-26 llega a su recta final. El FC Barcelona se medirá al Atlético de Madrid en semifinales, con la vuelta en el Camp Nou. El Athletic Club y la Real Sociedad disputarán la otra semifinal, un derbi vasco que también será la revancha de la final de 2020. La ceremonia se ha celebrado en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, Madrid.

No hay condicionantes para esta última ronda, pero sí una modificación respecto a las anteriores: las semifinales de disputan a doble partido. La ida está programada para el martes 10, miércoles 11 o jueves 12 de febrero. Los partidos de vuelta se dsiputan el martes 3, miércoles 4 o jueves 5 de marzo.

Noticias relacionadas

En el cuadro femenino, el FC Barcelona se medirá a la gran revelación del torneo, un derbi catalán contra el Levante Badalona, que dio la sorpresa eliminando a la Real Sociedad. El Madrid CFF cayó por la mínima frente al CD Tenerife, que en semifinales se enfrentará al Atlético de Madrid despues de golear al Athletic Club de Bilbao (4-1).

Final del sorteo El Barça jugará la vuelta en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid. Se repite la semifinal del año pasado. La Real Sociedad jugará la vuelta en Anoeta frente al Athletic Club. Derbi vasco y reedición de la final de 2020.

Emparejamientos Copa del Rey FC Barcelona - Atlético de Madrid Real Sociedad - Athletic Club de Bilbao Los azulgranas juegan la vuelta en casa

Marcos Llorente "Más que ilusionados, contentos por como se dio el partido. Todo el mundo prefiere la vuelta en casa, para celebrar con la gente el pase, pero es un sorteo y no vale pensar ese tipo de cosas. Me da igual porque no me va cambiar la vide quien nos toque, sacar las bolas y ya"

Milinko Pantic Protagonista de la Copa que ganó el Atlético en Zaragoza, en 1996: "Yo era un encargado más del balón parado. Gracias a mis comapñeros marqué un gol de cabeza, he marcado cinco en mi carrera y es uno de ellos. "

Nico Serrano Protagonsta del Athletic en la victoria frente al Valencia: "Siempre es mejor tener la vuelta en San Mames, pero toque lo que toque va a ser bonito. Ganar en el ultimo minuto te da esa moral para lo que viene".

Alex Remiro El portero de la Real Sociedad: "Estamos en un buen momento, buena dinámica, sensaciones y con mucha ilusión"

Mano inocente Xabi Prieto, exjugador de la Real Sociedad y campeón en 2021, será la mano inocente del sorteo de la Copa del Rey: "Cualqueir jugador sueña con poder vivir la vuelta de semis delante de su gente y celebrar el pase a la final"

Alejandro Balde "Con ganas de que llegue el partido, a ver que rival nos toca. No importa la división, el Albacete eliminó al Madrid. Queremos repetir"

Declaraciones de las protagonistas Clau Blanco, jugadora del Tenerife, sobre el partido contra el Atlético de Madrid: "Será una eliminatoria emotiva, va a ser un partido igualado, ya los ganamos en liga. Ojalá podamos llevar la eliminatoria abierta para la vuelta en casa".