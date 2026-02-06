Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tractores BarcelonaSorteo Copa del ReyElecciones AragónSantiago SeguraBaliza V16UCOEstatinasBaja laboralPasapalabraMedicinaRodaliesAudiencia tv
instagramlinkedin

En Directo

Fútbol

Sorteo de semifinales de la Copa del Rey y Copa de la Reina, en directo: equipos, cruces y fechas en vivo

El conjunto azulgrana masculino repite rival del año pasado, pero con la vuelta en casa.

Escenario del sorteo de la Copa del Rey en Las Rozas, Madrid.

Escenario del sorteo de la Copa del Rey en Las Rozas, Madrid. / RODRIGO JIMÉNEZ / EFE

Giacomo Leoni Amat

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Copa del Rey 25-26 llega a su recta final. El FC Barcelona se medirá al Atlético de Madrid en semifinales, con la vuelta en el Camp Nou. El Athletic Club y la Real Sociedad disputarán la otra semifinal, un derbi vasco que también será la revancha de la final de 2020. La ceremonia se ha celebrado en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, Madrid.

No hay condicionantes para esta última ronda, pero sí una modificación respecto a las anteriores: las semifinales de disputan a doble partido. La ida está programada para el martes 10, miércoles 11 o jueves 12 de febrero. Los partidos de vuelta se dsiputan el martes 3, miércoles 4 o jueves 5 de marzo.

Noticias relacionadas

En el cuadro femenino, el FC Barcelona se medirá a la gran revelación del torneo, un derbi catalán contra el Levante Badalona, que dio la sorpresa eliminando a la Real Sociedad. El Madrid CFF cayó por la mínima frente al CD Tenerife, que en semifinales se enfrentará al Atlético de Madrid despues de golear al Athletic Club de Bilbao (4-1).

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL