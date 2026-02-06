Scottie Pippen subasta su pasado por el valor de 6 millones de dólares: "Es el momento adecuado para compartir estas piezas"

Scottie Pippen, el legendario jugador de los Chicago Bulls de los años 90 que ganó seis títulos NBA junto a Michael Jordan, ha decidido poner a subasta 50 artículos de su carrera como jugador. Desde la camiseta que él mismo vistió en el primer partido de las Finales de 1998, hasta trofeos individuales con un valor emocional incalculable.

The Scottie Pippen Collection se pondrá a la venta entre el 2 y 10 de marzo en Nueva York y se estima que pueda recaudar hasta 6 millones de dólares entre todos los productos: "Es el momento adecuado para compartir estas piezas y dejar que otros sigan adelante con sus historias", dijo Pippen a través del comunicado de prensa de Sotheby’s sobre la subasta.

“Cada camiseta, zapatilla y objeto de colección que he conservado a lo largo de los años guarda un recuerdo, un sentimiento, una historia de perseverancia y trabajo en equipo”, confesó Pippen. Después de muchos años custodiando estas joyas del baloncesto, el exjugador de los Bulls ha querido que otros coleccionistas puedan disfrutar de ellas a cambio de grandes sumas de dinero: "Espero que sientan el mismo orgullo, alegría y amor por el deporte que me dieron a mí a lo largo de mi carrera”.

De segunda mano

El artículo más valorado de la subasta ni tan siquiera es de Pippen, pues se trata de las icónicas zapatillas que usó Michael Jordan en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. "Le pedí que las firmara", cuenta Pippen del momento en que se acercó a su compañero en el vestuario tras lograr la medalla de oro para obtener esa reliquia. Tasadas en unos 2,5 millones de dólares, podrían convertirse en las zapatillas más caras de la historia, superando las que calzó Jordan en las finales de 1998, que se vendieron por 2,2 millones de dólares.

Las zapatillas que Michael Jordan llevó en 1985. / SALVATORE DI NOLFI / EFE

Además de prendas de ropa, la colección incluye réplicas de los seis trofeos NBA que ganó Pippen entre 1991 y 1998, hechos de plata con recubrimiento de oro valorados en hasta medio millón de dólares. Entre los otros trofeos figuran su premio de MVP del Juego de las Estrellas de la NBA de 1994 valorado en 50.000 dólares, así como su trofeo del Salón de la Fama del baloncesto estimado en 15.000 dólares, un reconocimiento que recibió en 2010 y que ha conservado hasta ahora junto a muchas de sus camisetas y una chaqueta en particular que en su momento trajo polémica.

Dennis Rodman, Michael Jordan, Scottie Pippen, Ron Harper y Phil Jackson levantan cinco de los seis trofeos que ganaron, 1997. / MICHAEL CONROY / AP

“La mayoría éramos atletas de Nike, así que cuando teníamos que usar esas chaquetas de Reebok, sentíamos que debíamos tapar el logo”, explica Pippen sobre el artículo del que más cerca estuvo de desprenderse, pero que finalmente conservó como recuerdo de la ceremonia de medallas en los Juegos Olímpicos de 1992: “No se trataba de faltarle al respeto, sino de respetar a la empresa y a la marca de la que formábamos parte. Muchas veces pensé en tirar esa chaqueta, pero nunca lo hice. La guardé en mi colección."

El último baile

El repertorio de camisetas que Pippen vistió en su época es amplio, y en él se remiten varios momentos especiales de esa dinastía, como por ejemplo el famoso Flue Game de Jordan. "Esa fue una de las actuaciones más heroicas de Michael: verlo luchar y terminar como lo hizo. Quién sabe, creo que aún tiene algo de gripe." Esa actuación corresponde al quinto partido de las Finales de 1997, en el que Jordan anotó 38 puntos a pesar de estar enfermo. En el documental The Last Dance (2020), Jordan y su entrenador personal revelaron que fue una intoxicación alimentaria.

Michael Jordan en el segundo partido de las Finales de 1998. / MARK J. TERRILL / AP

El jersey del partido que Jordan disputó con gripe no es el único de esa última temporada exitosa de 1998, pues Pippen también ha puesto en subasta sus camisetas de los partidos 1 y 6 de esas Finales contra los Utah Jazz, la culminación de la temporada del "último baile".

Su valor estimado es de 300.000 dólares, un rango de precio similar a las de 1992 y 1996 o las camisetas de su primer y último Juego de las Estrellas de la NBA en 1990 y 1997, así como la camiseta que usó en el partido por la Medalla de Oro Olímpica de 1992 como miembro del Dream Team.

Patrimonios

La subasta de estos artículos ha generado muchas especulaciones en torno a la situación económica de Pippen, alimentando rumores de que el exjugador está arruinado tras no haber gestionado el patrimonio que acumuló como superestrella de la NBA.

Su patrimonio actual se estima en unos 20 millones de dólares, una cifra lejana a la bancarrota pero también a la fortuna de Jordan, que ronda los 3.800 millones de dólares según Forbes. A lo largo de sus 17 temporadas en la NBA, Pippen acumuló aproximadamente 109 millones de dólares solo en salarios, además de sus contratos publicitarios con marcas como Nike, McDonald's y Coca-Cola, pero no ha sacado tanto rédito a sus inversiones al igual que su excompañero.

Scottie Pippen y Michael Jordan como jugadores de Portland Trail Blazers y Washington Wizards, 2002. / NICK WASS / AP

Jordan recibe aproximadamente el 5% de las ventas de su marca, y dado que esta marca factura más de 6.000 millones de dólares anuales, sus cheques superan los 300 millones de dólares por año. Además, en 2023 vendió la franquicia NBA de los Charlotte Hornets que en 2010 había comprado por solo 275 millones de dólares, ingresando unos 2.000 millones aproximadamente.

Al mismo tiempo, el que fuera ganador de seis MVP de las Finales (cifra récord), es copropietario del equipo de NASCAR 23XI Racing, tiene su propia marca de tequila premium (Cincoro) y es inversor en empresas como DraftKings y Sportradar.