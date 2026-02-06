Los pilotos de MotoGP iluminan la noche de Kuala Lumpur

Todo eran gritos, bueno, gritos tampoco, voces altas. “No, no, aún no que todavía no es de noche del todo”, comentaba, eso sí, en voz alta, Diego Sperani, el fotógrafo del Mundial de motociclismo. “¿Han llegado ya todos, están todos aquí? No veo a Marc (Márquez), sí, sí, allí al fondo, dile que se acerque que queda luz para nada, cinco minutos”, comentaba Víctor Segui, responsable de interacción con la comunidad de seguidores.

Todo debía ser milimetrado. Era el momento de hacer la foto oficial del Mundial de MotoGP. Bueno, faltaba uno de los campeones, claro, el francés Fabio Quartararo, que se hizo daño en el dedo corazón de la mano derecha y, como está hartito de Yamaha, se volvió a Andorra. Y Fermín Aldeguer (Ducati Gresini), aún recuperándose de su última operación. Pero los demás lucían sus mejores galas y, aunque no les apetecía demasiado, sonreían. Todo por la causa.

Era una de las terrazas de la planta sexta de uno de los hoteles (hay miles; bueno, cientos; bueno, docenas) que hay frente a las Torres Petronas, sí, sí, las que conoce medio mundo. Perdón, más de medio mundo. Una compañía petrolífera que se gasta mucho dinero y que invierte con detalle en el ‘motorsport’, por eso se hacía la foto frente a sus torres.

Marc Márquez saluda a El Periódico, entre Diogo Moreira y Johann Zarco, antes de hacerse la foto del Mundial-2026. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Es verdad que habían algunos gritos porque muchos fotógrafos querían ocupar también, cómo no, la posición que los fotógrafos oficiales se habían reservado para ellos. No era fácil, no, coger a todos los pilotos, sus motos y, al fondo, las torres. Si alguien se metía en medio del tiro de las retratistas oficiales, ¡uf!, lío. O se daba de bruces con el césped como me ocurrió a mí por querer hacer, vaya, una foto diferente, original, de ahí la carcajada de Marc Márquez y su dedo levantado como preguntando “¿estás bien?”. Sí, sí, cero problemas.

El problema era que la foto se debía hacer de noche. Pero no de noche del todo. Es decir, debía quedar un poco de luz natural, nada, una miseria y había que hacerla cuando las torres empezasen a iluminarse. Una preciosidad, en serio. Y, sí, a las 20.30 horas, hora malaya (13.30 horas en España), todos los pilotos, tremendamente profesionales, aparecieron y empezaron a sentarse en sus motos. Eso sí, ayudados por decenas de asistentes y, por descontado, empleados de Dorna.

Tras tres duros días de entrenamiento, tras probar sus motos en Sepang, los pilotos protagonizaron la foto oficial del Mundial de MotoGP, frente a las populares Torres Petronas, de Kuala Lumpur. Todos impecables, todos iluminados por la noche malaya.

Me olvidaba, antes de que las cámaras pudieran empezar a disparar y, sobre todo, antes de que medio mundo enfocase sus móviles hacia los pilotos, Víctor Seguí volvió a salir a escena para recordar ¡muy importante!: está prohibido publicar esta foto antes de las 08.30 pm de hoy, viernes. ¿Por qué?, pues porque primero debe publicarla Dorna y, luego, los demás. Cosas de la vida y el dinero, claro.

Àlex y Marc Márquez, subcampeón y campeón de MotoGP, han liderado hoy la foto de presentación de MotoGP. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Todo fue perfecto. Todo fue precioso. Todo fue muy, muy, americano. Todo fue luminoso al mil por mil. Al salir del hotel hacia no sé donde, bueno, sí, hacia otro evento, los pilotos, que estaban cansados tras tres días intensos de test en Sepang, tuvieron que pasar por un pasillo repleto de cientos de fans y, claro, el que más o el que menos no paraba de firmar autógrafos y hacerse fotos.

Y aún les queda el paseo en moto de mañana, sábado, que viene a ser la auténtica fiesta de presentación, el acto en el que el Mundial de MotoGP ser acerca a los aficionados, acaricia a su fans y cumple el mensaje de querer ser aún más popular de lo que es, proclama que quiere vender al mundo Liberty Media, los nuevos dueños del campeonato.