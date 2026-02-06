Marco Otero, nuevo director técnico del Espanyol

El RCD Espanyol anunció este viernes el nombramiento de Marco Otero como director técnico del club. En este cargo, será el "responsable de supervisar la estrategia de formación de jugadores y las metodologías formativas dentro de la cantera, asegurando la alineación entre el fútbol base y la visión deportiva a largo plazo del club", tal y como informa la entidad blanquiazul en su comunicado.

Otero también comandará el "diseño e implementación de programas técnicos, procesos de captación de talentos jóvenes y marcos de formación que apoyen la proyección de jugadores hacia el fútbol profesional y el primer equipo", asegura el club perico. Se trata de la primera gran novedad en la parcela deportiva desde la llegada de Alan Pace a la presidencia.

Amplia experiencia

Marco trabajará en estrecha colaboración con el director deportivo, Fran Garagarza, reforzando la conexión entre el fútbol base y el primer equipo. "Esto fortalecerá significativamente nuestro compromiso con la formación de una cantera de jóvenes talentos al servicio del primer equipo", asegura el Espanyol en su nota.

De forma simultánea, Marco ha sido nombrado Head of Football Development a nivel del grupo de VSP. En esta función, supervisará la formación de jugadores y las vías de progresión de jóvenes talentos en todo el grupo Velocity, promoviendo el intercambio de conocimiento, las mejores prácticas y estructuras integradas de formación entre clubs.

Otero cuenta con una amplia experiencia en la formación de talentos jóvenes, habiendo desempeñado funciones como director técnico de la academia del Valencia, director técnico del Olympique de Marsella y especialista en alto rendimiento del programa de formación del talento de la FIFA. "La experiencia, liderazgo y visión de Marco serán un gran activo para el RCD Espanyol y el grupo VSP", concluye el comunicado del Espanyol.