Barça
Laia Aleixandri se rompe el cruzado y se pierde la temporada
La central se lesionó en el partido contra el Real Madrid de la semifinales de la Copa de la Reina este jueves y tendrá que pasar por el quirófano
Se confirman las peores noticias para el Barça. Laia Aleixandri se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla derecha. La lesión que no para acosar a las futbolistas vuelve a irrumpir en el vestuario del Barça. La central deberá pasar por el quirofano en los próximos días, según el parte médico de la entidad azulgrana, y se perderá lo que queda de temporada.
Las imágenes dejaban poco lugar a dudas. De la manera en que la rodilla de la futbolista azulgrana se giró durante el partido contra el Real Madrid, los fantasmas aparecieron. Se marchó con el rostro lleno de lágrimas del campo en camilla y todo apuntaba que la gravedad de la lesión sería importante.
Este viernes se han confirmado los peores presagios para la defensa azulgrana. Los plazos de recuperación en las lesiones de ligamento cruzado anterior de la rodilla oscilan entre los 10 y los 12 meses.
Aleixandri, de 25 años, pieza básica en los esquemas tanto de Pere Romeu en el Barça como de Sonia Bermúdez en la selección española, volvió a la disciplina azulgrana el pasado verano tras su periplo en el Manchester City.
