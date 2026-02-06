Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Milano-Cortina, en directo: última hora de la ceremonia y los deportistas españoles

Guía de los JJOO: horarios de la inauguración, dónde ver, dónde son y participantes españoles

Aficionados esperan la llama olímpica en Milán.

Aficionados esperan la llama olímpica en Milán. / Sergio Bisi / Sergio Bisi / LiveMedia / DPPI

Milán y Cortina se preparan para acoger una ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de este año muy especial. Dos pebeteros, una ceremonia multisede y una presencia policial de más de 6.000 agentes han marcado unos Juegos marcados por el conflicto político de Estados Unidos. La ceremonia de apertura se celebrará el viernes 6 de febrero a las 20:00 horas (hora peninsular). La organización estima una duración cercana a las dos horas y media, con un espectáculo diseñado para abrir el programa olímpico y presentar el espíritu de los Juegos al mundo. El gran escenario será el Estadio de San Siro (Milán), pero habrá participación de atletas desde Cortina d’Ampezzo, Livigno y Predazzo.

