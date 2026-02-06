En Directo
Juegos Olímpicos Milán-Cortina 2026
Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Milano-Cortina, en directo: última hora de la ceremonia y los deportistas españoles
Guía de los JJOO: horarios de la inauguración, dónde ver, dónde son y participantes españoles
Milán y Cortina se preparan para acoger una ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de este año muy especial. Dos pebeteros, una ceremonia multisede y una presencia policial de más de 6.000 agentes han marcado unos Juegos marcados por el conflicto político de Estados Unidos. La ceremonia de apertura se celebrará el viernes 6 de febrero a las 20:00 horas (hora peninsular). La organización estima una duración cercana a las dos horas y media, con un espectáculo diseñado para abrir el programa olímpico y presentar el espíritu de los Juegos al mundo. El gran escenario será el Estadio de San Siro (Milán), pero habrá participación de atletas desde Cortina d’Ampezzo, Livigno y Predazzo.
Toda la información de la gala, aquí:
Canadá
Un total de 210 atletas lleva Canadá en su representación, la segunda más numerosa. En toda su historia han ganado 225 medallas.
Brasil y Pinheiro
Desfila Brasil, el segundo país sudamericano. Su abanderado, Lucas Pinheiro, es en realidad noruego pero tras discrepancias con su federación decidió competir con Brasil.
Desfile de países
Desfile de países
Argentina y Armenia desfilan después. Tras ellos, Australia, con una numerosísima representación de 54 deportistas que llegan a esta cita olímpica.
Arabia Saudí en sus segundos juegos
La delegación de Arabia Saudí, que hará su segunda participación tras Pekín en estos juegos, desfila en dos puntos a la vez, en Livigno y en Predazzo.
Desfile de países
Joan Verdú, abanderado de Andorra y pareja de Laura Escanes, ha aparecido ondeando la bandera del principado
Desfila Grecia
Como es tradición, el desfile empieza con Grecia, los anfitriones históricos de los Juegos Olímpicos.
Desfile diseminado
El desfile de las 92 delegaciones tendrá lugar en Milán y Cortina paralelamente. Se irán turnando unos y otros.
Aparecen los anillos
Aparecen los anillos olímpicos por separado en San Siro y van uniéndose representando los cinco continentes y el encuentro de los atletas en unión y armonía.
