Fermín firma la renovación y se acuerda de sus difíciles inicios: "Nunca lo he tenido fácil en mi vida"

Fermín López ha firmado este viernes la ampliación de su contrato con el Barcelona por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2031, y después ha asegurado que tiene potencial para crecer más como futbolista.

"Todavía no estoy en mi 'prime'. Tengo 22 años y aún me queda margen de mejora", ha declarado el jugador andaluz durante el acto de su renovación.

Fermín se ha convertido en un jugador crucial para el esquema de Hansi Flick y excitante de ver para los aficionados. Suma 10 goles y 11 asistencias esta temporada en la que se ha ganado el puesto de titular. Empezó rivalizando con Dani Olmo, pero últimamente se ha demostrado que son compatibles.

"Flick me ha ayudado mucho y me ha dado confianza", ha señalado en la rueda de prensa posterior al acto solemne de la firma. Se ha acordado de Xavi Hernández, quien le cambió la vida al apostar por él tras su cesión en el Linares de Primera RFEF en 2023. "Pasé una época un poco dura en el Linares al principio, pero aprendí mucho y la pretemporada con Xavi fue muy bien: confío en mí, marqué el gol ante el Madrid y es una pieza importante de mi carrera".

Éxito contra pronóstico

La de Fermín es una historia de éxito a contracorriente, un asentamiento en la élite contra todo pronóstico, con un crecimiento y desarrollo físico tardío que condicionó su carrera. "He recorrido un camino duro y difícil y he aprendido muchas cosas durante ese camino. Nunca lo he tenido fácil en mi vida y eso también me ha servido para madurar y estar preparado para cuando me llegara el momento", ha recordado.

Ahora es incluso internacional con la selección española y se ha convertido en un ejemplo de alguien dispuesto a aprovechar furiosamente su oportunidad. "Venía casi sin experiencia, venía del Linares, y llegar a un club como el Barça: la presión que tienes, la exigencia, aprendí mucho con Xavi y ahora con Hansi".

Esa madurez, según ha explicado Fermín, puede reflejarse ahora dentro del campo, donde se muestra "un poco más calmado con el balón" que al inicio de su carrera. Fuera del terreno de juego dice seguir con las mismas rutinas desde hace cinco años y que consiste en "cuidar mucho la alimentación, el sueño y el entrenamiento personal".

Ficha mejorada

Fermín, que llegó a La Masia con 13 años, ve ahora mejorada su ficha de forma sustancial, al margen de cláusulas sujetas a objetivos progresivos. Su cláusula de rescisión se estipula en 500 millones de euros. En el acto de la firma acudió a las oficinas del club acompañado de su representante, Xavier Giménez, sus padres, su hermano y su actual pareja.

Con un catalán en progresión positiva como su juego, el futbolista de El Campillo describió la jornada como la culminación de un sueño, "que era jugar en el Barça", en el que confía "poder estar muchos años" y "hacer historia" ganando muchos títulos, principalmente la Champions.

La mareante oferta del Chelsea de verano ha quedado olvidada. "Soy culé desde pequeño y obviamente ser capitán del equipo sería un sueño para mí, pero ahora hay muy buenos capitanes también aunque, si tiene que llegar, sería muy feliz".