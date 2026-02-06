El feo codazo de Irune Dorado a Ona Batlle que indigna al fútbol y que tiene precedentes

Corría el minuto 85 de partido y el Barça de Pere Romeu ya había más que sentenciado su eliminatoria de cuartos de la Copa de la Reina frente al Real Madrid (0-4). Entonces, en una acción en una zona del campo del todo irrelevante, y en plena disputa aérea, la futbolista del Real Madrid Irune Dorado, que pasa por ser una de las grandes promesas del fútbol español, propinó un codazo a la lateral azulgrana Ona Batlle. La colegiada andaluza Lorena Trujillano Gallardo sólo castigo la acción con una tarjeta amarilla.

Irune Dorado, futbolista de 17 años nacida en Pozuelo de Alarcón, se formó en las categorías del Atlético de Madrid durante cuatro años hasta firmar por el Real Madrid con 13 años, donde llegó a ganar la Copa juvenil de 2024. La mediocentro debutó con el primer equipo blanco con 16 años y 315 días de la mano del extécnico blanco Alberto Toril en un partido frente al Espanyol en febrero de 2025, convirtiéndose además en la futbolista más joven en estrenarse con el Real Madrid en la Liga F.

La centrocampista, en cualquier caso, ya protagonizó un feo incidente el pasado mes de septiembre. En un partido con el filial del Real Madrid y el Deportivo Alavés Gloriosas, Irune Dorado vio la tarjeta roja tras agredir a Nayadet López Opazo. "En el minuto 72, la jugadora Irune Dorado fue expulsada por el siguiente motivo: dar un puñetazo en la cara a una jugadora adversaria con uso de fuerza excesiva sin estar el balón en juego", quedó reflejado en el acta de aquel encuentro. Fue sancionada con cuatro partidos.

Se libró de la roja Irune Dorado en el último clásico disputado frente al Barça por su codazo a Ona Batlle.

No fue la única futbolista del Barça que salió mal parada del partido. Claudia Pina, de hecho, se quejó de la portera del Real Madrid, Misa Rodríguez. "Me dio en la cara y en el tobillo a la vez, y acabó el partido", declaró la delantera azulgrana al concluir un encuentro que volvió a acabar con acciones antideportivas.