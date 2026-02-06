Drake Maye, el nuevo niño de América: "Jesús, marido, quarterback" y la esperanza de los New England Patriots en la Super Bowl 2026

Hace un par de temporadas, los New England Patriots, el equipo más laureado de la NFL (franquicia con seis victorias en la Super Bowl, mismos títulos que los Pittsburgh Steelers), andaban desahuciados, sin rumbo y se veían feos acostumbrados a reconocerse en el rostro de Tom Brady (1977), el mejor 'quarterback' de la historia, un hombretón de casi dos metros y mandíbula de hierro. Pero la NFL es una máquina de generar historias, a veces con guiones simplones, fábulas inverosímiles cargadas de tópicos que a menudo, pues sí, protagonizan contra todo pronóstico el deporte. Resumiendo: de ser uno de los peores equipos de la competición a estar en la final de la Super Bowl (contra los favoritos Seattle Seahawks), algo que, para quien no esté habituado a este deporte, es realmente complicado. Y eso conducidos por un chaval, Drake Maye, de 23 años, en su segunda temporada como profesional, en el puesto más decisivo y complicado del fútbol americano. El tipo que intenta pasar un balón ovalado mientras una horda de gigantes pretende golpearlo sin compasión.

Drake Maye, quarterback de los New England Patriots, corre durante el partido del campeonato de la AFC, el pasado 25 de enero en Denver. / Bart Young / AP

Drake Maye es un chico salido de la Universidad de Carolina del Norte, elegido en tercer lugar del Draft de 2024. Curiosamente, delante de él salieron escogidos otros dos quarterbakcs (Caleb Williams y Jayden Daniels). Tras dos años en la liga, el rostro de chaval sigue acompañando a Maye, con su cara mofletuda y su amplia sonrisa, pero sin perder el posado sereno. No se mete en líos, no es arrogante (a diferencia de multitud de jugadores de la NFL) y, lo más importante, gana y ayuda a ganar con su portentoso brazo y con unas patas que corren con decisión. El pase a la Super Bowl lo logró así: con una jugada definitiva al final del partido que no contó a nadie, sólo su cabeza y sus patas sabían lo que iba a hacer. Y a correr.

Por todo, Maye, con un equipo que no estaba ni mucho menos predestinado a estar en la Super Bowl, se ha convertido en el nuevo niño de América, tierra siempre tan necesitada de ídolos. Su espectacular temporada terminará, como poco, con el logro de ser el segundo quarterback más joven en llegar a una Super Bowl. Y, si la gana, destronará al que ocupa el primer puesto en hacerlo con menos edad (Ben Roethlisberger, que la ganó con 23 años, 340 días).

El quarterback de los New England Patriots Drake Maye, este 4 de febrero durante una conferencia de prensa. / Charlie Riedel / AP

Y, como decíamos, repasando el guion verán que no se aleja demasiado de una película de tarde. Maye, candidato a yerno perfecto en EEUU, se casó el pasado verano con su novia de toda la vida, sí, la del instituto. Juntos, por ejemplo, muestran en las redes sociales cómo hacen pasteles o galletas.

En su biografía de Instagram, Maye, nuevo rostro al que se agarra la NFL a pesar de que no se le haya concedido el MVP de la temporada (ha sido Matthew Stafford, quarterback de Los Ángeles Rams), comparte, al estilo Gareth Bale, los tres pilares que definen su vida: "Jesús, marido, quarterback". En la semana más importante de su carrera deportiva, en una conferencia de prensa repleta de periodistas, Drake Maye respondía a una pregunta con su proverbio de la Biblia favorito: "El corazón del hombre planea su camino, pero el Señor decide sus pasos". Muy americano todo, Maye es la esperanza de los New England Patriots para lograr convencer a ese Señor de que les dirija de nuevo hacia la victoria.