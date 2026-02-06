Deporte, política y francotiradores: Milán se prepara para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno

Bajo unos gruesos nubarrones, que en nada afectaron el intensísimo frenesí de los últimos preparativos de los Juegos Olímpicos de Invierno de este año en Italia, empezó este jueves a llegar a Milán el grueso de las delegaciones extranjeras que se espera asistan a la inauguración del viernes. La llegada de los políticos, venidos a representar a los 2.958 atletas de los 93 países registrados en la competición, ha sido la cereza en el pastel del inicio del mayor despliegue deportivo-diplomático de los últimos años en suelo italiano.

El despliegue fue de una espectacularidad casi cinematográfica, quizá comparable sólo con el de los JJOO de Turín en 2006, la anterior vez que Italia ha sido sede de unos juegos olímpicos de invierno. A las diez de la mañana, cuando Milán desde hacía poco se había despertado de una fastidiosa neblina, la delegación estadounidense, la más numerosa, empezó a llegar al aeropuerto de Malpensa. La imagen fue tan grandilocuente como parecía estar planeado. Escoltado por una flota de catorce aviones, hizo así acto de presencia uno de los hombres más cercanos a Donald Trump: el vicepresidente J. D. Vance, quien iba junto a su esposa, Usha Chilukuri, y los vástagos de la pareja.

Llegada de la delegación de EEUU al hotel Gallia de Milán, ayer. / Stefano Porta /LaPresse / LAP

Pero no fueron los únicos que descendieron. Con ellos arribaron a la ciudad italiana —donde se desarrollará la ceremonia principal de la inauguración de los JJOO— también personal de los servicios secretos y los inquietantes agentes del ICE, quienes, acompañados por unidades de los Núcleos Operativos Centrales de la policía italiana, emprendieron a renglón seguido en 45 automóviles el camino hasta el hotel Gallia, frente a la estación central de Milán y donde ya se habían instalado diversos francotiradores. Allí, según ha filtrado la prensa italiana, cuatro pisos del lujoso establecimiento (justo por encima de donde se alojan las delegaciones noruega y catarí) serán ocupados durante al menos dos semanas por los más de 300 hombres de la seguridad estadounidense, entre ellos, también el exjefe de la CIA, Mike Pompeo.

6.008 militares y policias

Para entonces, en cualquier caso, los camarógrafos ya se habían vuelto locos en su caza de la mejor fotografía del día, retrato de un evento que la población local parece estar viviendo con resignación y lo que más interesa directamente al pueblo de Milán: que los 6.008 militares y policías italianos desplegados entre su ciudad y el resto de localidades afectadas (incluyendo unidades caninas y artilleros antisabotaje) no estorben más de lo debido su camino al trabajo y a casa. Diversos rostros sombríos lo reflejaban en las paradas de autobús —especialmente en áreas cercanas a las llamadas 'zonas rojas'— y los trenes —que ya han anunciado cambios y cancelaciones a raíz de la cita—, e incluso en las cercanías del propio aeropuerto de Malpensa, donde el tránsito de vehículos privados y taxis permanecerá restringido hasta el próximo lunes.

JD Vance y Marco Rubio asistieron al partido de hockey hielo entre EEUU y República Checa, este jueves. / Petr David Josek / AP

Las autoridades, que han pedido paciencia a la población, lo justifican con la larga lista de poderosos y celebrities que tienen previsto estar en estos días en Italia. Famosos que, en algún caso, ya llegaron desde hace días, como la princesa Ana del Reino Unido, que aterrizó el lunes. Lo cierto es que han confirmado su presencia son asimismo muchos aristócratas más, entre ellos el príncipe soberano Alberto II de Mónaco; el rey Guillermo Alejandro y la reina consorte Máxima Zorreguieta y la reina Suthida de Tailandia.

Se suman a una quincena de presidentes (entre ellos los de Alemania, Suiza, Finlandia, Polonia y Georgia) y una decena de primeros ministros (como los de Grecia, Países Bajos, Austria, Serbia y Finlandia), que también han comunicado que estarán en el primer acto de estos JJOO. E integran la lista asimismo Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, el secretario general y la presidenta de la Asamblea General de la ONU, respectivamente António Guterres y Annalena Baerbock, así como el jeque catarí Tamim bin Hamad Al Thani, además de ministros, parlamentarios y diplomáticos.

Una pareja se fotografía delante del palacio de hielo de Milán. / Associated Press / LaPresse / LAP

Desfile de famosos

Aunque estos últimos, claro está, casi seguramente quedarán ensombrecidos por las estrellas del jet set que se prevé que actúen el viernes en la inauguración en el estadio de San Siro, ante 80.000 asistentes y alrededor de 10.000 invitados. Se trata de la estadounidense Mariah Carey, de la cantante italiana Laura Pausini (que tiene previsto cantar el himno nacional) y de su compatriota Andrea Bocelli, además de la soprano Cecilia Bartoli y el pianista Lang Lang.

La protocolización de las sonrisas de gran parte de esta comitiva quedó, en cualquier caso, arreglada ya en la noche del jueves en una cena de gala organizada por Kirsty Coventry, la primera mujer y la primera persona africana elegida presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI). Cosa aparte han sido los encuentros privados de 'soft diplomacy' mantenidos entre los líderes, que como es habitual han aprovechado la ocasión para hablar de una forma menos engorrosa que la prevista por el protocolo de las visitas de Estado. Pero de esto solo se han sabido rumores, incluyendo la ocurrida entre Vance y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.