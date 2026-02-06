El Barça vuelve a cruzarse con el Atlético en semifinales de Copa del Rey

FC Barcelona y Atlético de Madrid vuelven a medirse en semifinales de Copa del Rey. Esta vez los azulgranas disputarán la eliminatoria con la ventaja del factor local en la vuelta. El Camp Nou acogerá el partido previo a la final, que el año pasado fue escenario de una auténtica montaña rusa de emociones que terminó en empate a cuatro. La ida está programada para el martes 10, miércoles 11 o jueves 12 de febrero. Los partidos de vuelta se disputan el martes 3, miércoles 4 o jueves 5 de marzo.

El año pasado se decidió la eliminatoria en el Wanda Metropolitano con un solitario gol de Ferran Torres, en contraste con el festival de goles que se vivió casi dos meses antes en el feudo azulgrana. El Barça encajó dos goles en los primeros seis minutos de partido, remontó hasta el 4-2 pero el Atleti no se rindió y volvió a empatar el partido en el descuento con gol de Sorloth. Este año hay tres semanas de distancia entre la ida y la vuelta, pero el Barça cuenta con la ventaja de que no tiene compromisos europeos de por medio.

Derbi vasco

La otra semifinal depara un derbi vasco de alto voltaje entre la Real Sociedad y el Athletic Club, la reedición de la final de 2020 (disputada en 2021 por el covid). Aquel precedente, decidido por un gol de penalti de Mikel Oyarzabal, supuso la gloria eterna para los txuri-urdines y una espina clavada para los leones, que ahora tienen la oportunidad de vengarse en una eliminatoria a doble partido.

Reyes de copas

Las semifinales de este año reúnen a cuatro de los clubes con más peso histórico en España. Suman entre todos 69 títulos de Copa, lo que asegura una fase final de altísimo nivel. El Barça busca revalidar su corona, el Athletic recuperar la de 2024, y tanto Atleti como Real romper sequías de 13 y 6 años respectivamente. El Barça es el rey de Copas con 32 títulos, y también el vigente campeón. Tras 40 años de sequía, los bilbaínos recuperaron el trono en 2024 y son el segundo equipo de los cuatro con más trofeos (25).