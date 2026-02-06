El Barça se asegura futuro: Clara Serrajordi y Aïcha Cámara renuevan hasta 2028

No ha querido perder el tiempo el Barça. Este viernes ha anunciado las renovaciones de Clara Serrajordi (18 años) y Aïcha Cámara (19) hasta 2028. Las dos jovenes futbolistas han logrado este curso entrar en dinámica y tener ficha del primer equipo.

"Es el club de mi vida, espero jugar muchos años aquí", confesaba Serrajordi después de ampliar su contrato con la entidad azulgrana. "Para mí es un sueño y todos los partidos y oportunidades los estoy disfrutando", añadió deslumbrante. Tanto ella como Aïcha no solo han cumplido su deseo de jugar con el primer equipo, sino que además ahora son importantes para Pere Romeu. Ambas han tenido minutos y responsabilidades por las lesiones en la plantilla.

Ambas ampliaciones de contrato son estratégicas. La entidad azulgrana se asegura mantener en sus filas a dos de sus futbolistas más prometedoras. Serrajordi en el centro del campo y Aïcha en la liniea defensiva.