El Barça se alivia con una gran segunda parte en Vitoria y corta su mala racha (91-97)

Después de sufrir cuatro derrotas consecutivas en nueve días tocaba una reacción y el Barça recuperó el camino del triunfo en Vitoria, una cancha siempre caliente en la que supo sufrir para salir victorioso ante el Baskonia (91-97). El cuadro catalán corrigió un pésimo inicio gracias a una brillante segunda parte en la que emergió un héroe inesperado: Joel Parra. El alero fue el MVP del choque con 16 puntos, 6 rebotes y 25 de valoración. El coraje de Shengelia (16 puntos), los triples de Laprovittola y algunos destellos de Clyburn y Brizuela también resultaron claves en el triunfo de un Barça más reconocible.

Empezó el cuadro catalán con un atasco importante en ataque ante un rival siempre en casa. Ocho de sus nueve victorias en la Euroliga llegaron bajo el amparo de su gente. La primera canasta en juego de los azulgranas no llegó hasta el minuto 6 gracias a un triple de Kevin Punter, el galáctico del choque de diciembre en el Palau (anotó 43 puntos tras tres prórrogas en el duelo más ofensivo de la historia de la Euroliga).

Punter entra a canasta defendido por Howard, este viernes. / Adrián Ruiz Hierro / EFE

De menos a más

No ajustó su defensa el cuadro catalán en el primer cuarto en una actuación pobre que pudo maquillar con cinco puntos seguidos de Brizuela (27-17). Necesitaba reaccionar el Barça para no llevarse otro revolcón y Shengelia se puso al frente de las operaciones para apretar las cosas antes del descanso (51-48).

Las buenas sensaciones se confirmaron en el tercer cuarto y un triple de Laprovittola puso por delante al Barça por primera vez desde el 0-2 inicial (56-57, m. 24). Clyburn se conectó también al duelo y propició la máxima ventaja visitante antes del tiempo muerto de Galbiati (68-74, m. 30).

Lesión de Punter

Alcanzó el último cuarto el Barça con un parcial de 0-9 y ocho puntos de ventaja que supo administrar de maravilla. El espíritu de Parra, incansable y determinante en el tramo decisivo, aúpo al bloque de Pascual en un choque que no pudo acabar Punter.

Xavi Pascual, durante el partido de este viernes en Vitoria. / Adrián Ruiz Hierro / EFE

El astro de Nueva York se marchó a los vestuarios por unas molestias musculares que no tienen buena pinta. "Estamos preocupados por él. Era importante romper la mala racha. Defendimos un poquito mejor pero nos está costando demasiado entrar en los partidos", analizó el técnico azulgrana.